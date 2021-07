Orban, despre campania de vaccinare anti COVID: Cum să fiu responsabil?

„Cum să fiu responsabil? Ce atribuţii am ca preşedinte al Camerei Deputaţilor? Ca preşedinte Partidului Naţional Liberal am urmărit sistematic, am realizat îndemnuri, am propus soluţii, puteţi lua declaraţiile mele de acum şase, de acum cinci, de acum patru luni pe tema vaccinării. Nu poate numai Comitetul de vaccinare să deruleze toată activitatea. E nevoie de implicare a foarte multor instituţii, organizaţii profesionale, structuri pentru a creşte rata de vaccinare. Acum, nu vreau să fiu răutăcios, dar trebuie să ne comparăm cu celelalte ţări europene şi vom vedea unde suntem. Noi trebuie să ajungem la nivelul mediu european. Ăsta e obiectivul şi obiectivul nostru e de a determina cât mai mulţi români să se vaccineze”, spune Lidovic Orban.

Preşedintele PNL a mai susţinut că în campania de imunizare trebuie implicate administraţiile locale şi toate structurile „cu influenţă asupra oamenilor”: „Chiar şi cu bisericile se poate purta o discuţie, se poate încheia un acord”.

Premierul Florin Cîţu s-a declarat „mâhnit” de declaraţia lui Ludovic Orban, potrivit căruia cine a stabilit ţintele de vaccinare trebuia să le urmărească. Pe de altă parte, premierul anunţă că, indiferent de rata de infectare, nu va mai închide pieţele şi mall-urile pentru vaccinaţi.