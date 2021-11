Orban, despre Iohannis: „Îşi doreşte să fie premier. Nu vrea să se pensioneze după ce îşi termină mandatul"

Orban a spus, miercuri seara, că planul lui Klaus Iohannis poate fi văzut în negocierile dintre PNL şi PSD pentru formarea unei coaliţii de guvernare. El acuză că preşedintele Iohannis este în spatele negocierilor.

„Este planul lui Iohannis care nu vrea să se pensioneze şi care după ce îşi termină mandatul în 2024 doreşte să fie premier. (...) (Dacă se schimbă Constituţia – n.r.), preşedintele nu mai e ales de popor, ci e ales de Parlament şi e mai uşor de implementat o negociere politică decât o campanie în care cetăţenii români sunt cei care decid”, a spus Orban la Realitatea Plus.

Întrebat dacă planul ar fi tandemul Mircea Geoană preşedinte – Klaus Iohannis premier, Ludovic Orban a spus: „Eu am mai fost în filmul ăsta. E posibil”.

„Nu mai poate să fie preşedinte (despre Ioahnnis – n.r.). El are două mandate pline, nu mai poate fi preşedinte. Deci el îşi doreşte să fie premier. Şi pentru a fi premier are nevoie de câteva lucruri: să controleze PNL şi are nevoie de un partener cu care să se înţeleagă, să-i ofere câştigarea preşedinţiei României şi acel preşedinte şi partener. (Mircea Geoană preşedinte şi Iohannis prim-ministru - n.r.) e posibil, deşi dacă ne uităm în istoria alegerilor prezidenţiale vom vedea că la alegerile prezidenţiale, de regulă, candidatul la funcţia de preşedinte al României a fost preşedintele PSD, indiferent că a fost Ponta, Geoană, Năstase. Filmul ăsta a mai fost în 2009”, a spus Orban.

Fostul preşedinte PNL crede că acest plan a fost motivul pentru care s-a pus s-au folosit toate „pârghiile posibile şi imposibile, folosirea ameninţărilor, a unor instrumente profund nedemocratice” la Congresul din 25 septembrie, despre care spune că a fost „cel mai nedemocratic din istoria partidelor din România”.