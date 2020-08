Orban, despre starea de alertă. Reacţia premierului la protestele din Piaţa Victoriei şi petrecerea din Herăstrău. VIDEO

Ludovic Orban a făcut în această seară câteva declaraţii despre starea de alertă, la sediul MAI.

Iată câteva dintre principalele idei enunţate de premier:

- Am relaxat acele restricţii care au cel mai mic risc epidemiologic. Am ales varianta cea mai clară. Intră in vigoare starea de alertă pentru o perioadă de 30 de zile. Noi vom folosi toate pârghiile pe care le avem la dispoziţie prin această lege.

-„În mare măsură, respectarea distanţei publice sanitare, de protecţie sanitară, este un lucru care depinde de fiecare cetăţean în parte. Efectivele poliţiei nu pot să păzească milioane de oameni. Îndemnul meu este foarte clar. Oamenii să respecte aceste reguli de distanţă fizică, de protecţie sanitară şi toate celelalte reguli care sunt stabilite.”

- Legea dispune că starea de alertă se dispune prin hotărâre de Guvern şi dacă e valabilă pentru mai mult de jumătate din judeţele ţării trebuie aprobată de Parlament.

- Sunt convins că Parlamentul va valida starea de alertă care este hotărâtă de Guvern, în baza legii.

-Legea stării de alertă „am trimis-o la Parlament în momentul potrivit, chiar anticipând faptul că se va da o decizie de Curtea Constituţională privitoare la Ordonanţa 21.”

- Mesajele din Piaţa Victoriei nu le înţeleg.

- În ceea ce priveşte incidentul de noaptea trecută, când numeroşi tineri au petrecut în parcul Herăstrău din Capitală, sfidând normele de distanţare socială, premierul a spus că astfel de situaţii pot fi evitate „printr-o mobilizare a forţelor de ordine, inclusiv a reprezentanţilor autorităţilor locale.”

-Întrebat de cele 3 zile în care nu s-au putut aplica amenzi, premierul s-a arătat deranjat. „Îmi puneţi nişte întrebări deranjante, ca să vă spun drept. Se aplică legea în fiecare zi, în România.”

-„Am avut la dispoziţie aplicarea anumitor categorii de amenzi şi în condiţiile stării de alertă, care nu a avut la bază legea în vigoare.”

-„Instituirea stării de urgenţă este atributul preşedintelui. În ceea ce ne priveşte pe noi, ne vom asigura că, în cadrul stării de alertă, toate instituţiile, toate autorităţile, sunt implicate la maxim pentru a se asigura respectarea legii.”