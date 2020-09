Răspunsul lui Orban la întrebarea dacă se deschid restaurantele din 1 iulie

Întrebat ce aşteptări să aibă românii după 1 iulie, premierul a spus că „o parte de relaxare” vine numai dacă se înregistrează „un nivel previzionat” al răspândirii virusului în comunitate.

Potrivit lui Orban, măsurile de relaxare au fost foarte prudente până acum: „Încă avem un număr mare de infectări. Îngrijorător este că numărul de persoane infectate este distribuit în aproape toată ţara, ceea ce înseamnă că virusul este prezent aproape peste tot”.

Întrebat dacă există varianta potrivit căreia să nu mai anunţe noi măsuri de relaxare după 1 iulie, Orban a spus că evaluarea se va face la 9-10 zile de la ultima relaxare: „În funcţie de evoluţie vom anunţa”.

Întrebat, de asemenea, dacă se deschid restaurantele, premierul a răspuns: „Nu pot să dau un răspuns în momentul de faţă”.

Cele mai importante declaraţii făcute de Ludovic Orban la finalul şedinţei de urgenţă de la sediul MAI. LIVE TEXT:

Ludovic Orban: Am avut o şedinţa de analiză la Centrul de Comandă al Intervenţiei. Am făcut o analiză a situaţiei privitoare la inundaţii. Am evaluat situaţia pe moment. Am făcut o analiză a riscurilor care există pe perioada imediat următoare şi am stabilit măsurile care trebuie luate.

- Riscul cel mai mare îl avem la Prut unde urmează să între în ţară viitură care vine dinspre Ucraina. Există o mobilizare foarte mare. S-au luat măsurile pentru a încerca să prevenim inundaţiile şi unde vor fi evacuate persoanele. Există riscuri şi în alte zone dar sunt foarte greu de anticipat locurile unde se pot produce. Tendinţa va fi în Moldova, în nordul Moldovei. Se va mută puţin spre zona vest. Va există un risc şi în zona Dobrogea . Comisiile de evaluare vor face evaluările cât mai scurt a pagubelor astfel încât să fim pregătiţi cu fondurile necesare. Putem apela şi la finanţare din partea fondurilor europene.

Costel Alexe: Până la acest moment considerăm că autorităţile statului român şi-au făcut foarte bine treaba. Au fost emise 55 de avertizări RO Alert. Suntem pregătiţi să face faţă cantităţilor de precipitaţii. Indiferent cât de gravă ar fi situaţia în Ucraina nivelul inundatilor nu va ajunge lanivelul celor din 2010 sau 2008. Colegii de la Apele Române şi cei de la ISU sunt în zona şi suntem pregătiţi să facem faţă. Dacă vârful va fi vineri seară de sambara suntem deja pe scăderea vârfului apel.

Ludovic Orban, despre despăgubiri: După ce se finalizează evaluările ele vor fi transmise de prefectura guvenului pentru a alocă sumele necesare. Noi vom procesa solicitările formulate de prefecturi cu viteză maximă.

Ludovic Orban, despre cei care nu au casele asigurate: Intotdeauna am găsit soluţii pentru a nu lasă oamenii la necaz. Vom interveni. Avem situaţii din fecare zona care a fost afectată. Vom alocă banii necesari.

Ludovic Orban, despre relaxarea de la 1 iulie: Etapele de relaxare vin în condiţiile în care se înregistrează un nivel previzionat al răspândirii virusului în comunitate. Măsurile de relaxare pe care le-am luat au fost foarte prudent. Numărul de persoane infectate e distribuit în aproape toată ţară. Virusul e prezent în comunitate. Trebuie să luăm măsuri foarte rapide. Va trebui că toate organele de control să fie mobilizate la maximum. Astăzi s-a finalizat licitaţia pentru măşti pentru persoanele vulnerabile. Am alocat 230 de milioane din fondul de rezervă al guvernului. Licitaţia s-a derulat în condiţii bune. Măştile vor fi achiziţionate cu un preţ foarte bun de 0,68 şi vor fi livrate în termen de 7 zile.

Şedinţa a avut loc la sediul Ministerului Afacerilor Interne.

Preşedintele Iohannis a cerut astăzi soluţii pentru limitarea efectelor inundaţiilor severe din ultimele 24 de ore din România.

Trei persoane au murit, după ce au fost luate de viitură, 71 de oameni au fost evacuaţi, iar aproape 400 de case şi 600 de curţi au fost inundate, potrivit unui bilanţ al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă. Mai multe drumuri sunt blocate, iar altele au traficul restricţionat.