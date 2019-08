Orban: Tăriceanu a încercat să îşi arate muşchii, dar până la urmă rămâne în guvernarea impotentă

Preşedintele PNL Ludovic Orban a declarat, miercuri, că deşi Călin Popescu Tăriceanu a încercat să îşi arate „bărbăţia şi muşchii” în privinţa negocierilor cu PSD legat de alegerile prezidenţiale, până la urmă liderul ALDE rămâne tot „într-o guvernare impotentă”.

„Am urmărit destul de detaşat această telenovelă de august cu retragerea lui Tăriceanu de la guvernare. De fapt a fost un -ménage à trois-, că a intrat şi Ponta care a vrut să facă alianţă cu ALDE, după aceea a zis că face alianţă dacă ALDE iese de la guvernare. A fost aşa o animaţie, dar mi s-a părut o mişcare browniană. (...) Probabil a fost şi un puseu de bărbăţie a lui Tăriceanu apropo de alegerile prezidenţiale. A încercat să îşi arate muşchii, dar până la urmă rămâne într-o guvernare impotentă”, a declarat Ludovic Orban, la Realitatea TV, întrebat cum vede scandalul PSD-ALDE în privinţa guvernării.

Liderul PNL a afirmat că ALDE încearcă, de fapt, o alianţă cu PSD, astfel încât să fie asigurată că intră în Parlament, indiferent de rezultatele obţinute la viitoarele alegeri parlamentare.

„În ceea ce priveşte estimările pe care le-am făcut, acestea au fost că ALDE nu are cum să plece de la guvernare, ci, din informaţiile pe care le avem sunt foarte neliniştiţi că s-au clasat sub prag la alegerile europarlamentare şi de faptul că există un risc major dacă rămân în această formulă de guvernare să nu intre în Parlament la alegerile din 2020 şi încearcă cumva să forţeze o alianţă politică cu PSD care să le asigure intrarea în Parlament, chiar dacă ei coboară sub pragul electoral”, a adăugat Orban.

Viorica Dăncilă şi Călin Popescu Tăriceanu au avut, miercuri seară, o şedinţă a coaliţiei, în care au stabilit respingerea proiectului de lege privind amnistia şi graţierea în Parlament. Cele două partide nu au ajuns încă la un consens privind restructurarea Guvernului, potrivit unui comunicat de presă transmis de ALDE.

Astfel, săptămâna viitoare discuţiile urmează să fie reluate.

De asemenea, ALDE a transmis că în luna septembrie va stabili opţiunile pe care partidul le are în privinţa guvernării.

Călin Popescu Tăriceanu a declarat, într-un interviu acordat MEDIAFAX, că Guvernul funcţionează din inerţie şi nu vrea să facă parte dintr-un Executiv "impotent". Liderul ALDE a avut, totodată, discuţii cu Pro România pentru a forma o alianţă.

ALDE a solicitat PSD să vină cu un nou programd e guvernare şi cu o restructurare parlamentară, dar acest lucru a fost respins de Viorica Dăncilă, care a anunţat că va merge pe varianta unei remanieri.

Viorica Dăncilă a mai cerut ALDE să îşi asume responsabilitatea guvernării şi să înţeleagă că un partid nu poate să fie şi la putere şi în Opoziţie.

De asemenea, liderul PSD a afirmat că dacă nu va găsi consens cu ALDE, va căuta sprijin în alte formaţiuni politice, inclusiv în UDMR.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.