Orban: Vom creşte pensiile şi alocaţiile / Premierul explică alocaţiile transformate în vouchere: Ca să ai o garanţie că banii se duc în interesul copilului

Ludovic Orban a afirmat, marţi, că nu există niciun proiect de lege sau că PNL e pregătit să transforme alocaţiile copiilor în vouchere, ci este doar o variantă care ar putea fi luată în considerare, pentru a garanta că banii sunt cheltuiţi în interesul copiilor.

„Ştiţi foarte bine că ieri (luni - n.r.) chiar am rugat jurnaliştii prezenţi că PNL are pregătit un proiect sau că e pregătit să facă ceva. Am evocat posibilitate impozitării pe venit diferenţiat sau posibilitatea, ca să ai o garanţie că banii se duc în interesul copilului, de existenţă a unor vouchere. Nu am spus că am, nu am spus că avem un proiect de lege. Nici nu avem în programul de guvernare aşa ceva. Din păcate, sunt unii care au făcut ştiri false din ceea ce am spus eu”, a declarat Ludovic Orban.

Premierul a declarat, luni, că nu a fost luată o decizie de către liberali cu privire la alocaţiile pentru copii, însă a fost analizată varianta ca acestea să fie acordate sub forma unor vouchere, care să fie utilizate numai în interesul copiilor. Liderul PNL a adăugat că şi în alte ţări există un astfel de model.

Orban: Vom creşte pensiile şi alocaţiile

Ludovic Orban a declarat, marţi, că pensiile şi alocaţiile vor fi majorate, iar o posibilă creştere cu doar 14 procente este „o minciună gogonată”, potrivit primului ministru.

Întrebat dacă este adevărat că se pregăteşte o majorare a pensiilor doar cu 14%, premierul desemnat Ludovic Orban a spus că acest lucru este „o minciună gogonată”.

„Vom creşte pensiilor şi vom creşte alocaţiile”, a spus Ludovic Orban, marţi seară.

Pensiile urmează să fie majorate cu 40% de la 1 septembrie.

