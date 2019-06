Provocări la emisiunea Gândurile lui Cristoiu. Analistul politic Ion Cristoiu a făcut două pariuri cu moderatoarea emisiunii, Monica Mihai, privind rămânerea PSD la guvernare şi declanşarea unei anchete penale împotriva CNSAS.

Ion Cristoiu a explicat că în cazul guvernării PSD, pariul implică două aspecte: dacă PSD pleacă singur sau va fi îndepărat prin moţiune de cenzură. Liderul USR, dan Barna, a anunţat marţi, după consultările de la Cotroceni că moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă va fi depusă, probabil, săptămâna viitoare.

Redăm dialogul dintre cei doi:

Ion Cristoiu: Unu, credeţi că PSD pleacă de la putere?



Monica Mihai: Ăsta este pariul?

Ion Cristoiu: Da, hai să facem un pariu.

Monica Mihai: Dacă pleacă de bună voie sau în urma moţiunii de cenzură?

Ion Cristoiu: Nu ştiu, pleacă sau nu pleacă?

Monica Mihai: Eu zic că pleacă.

Ion Cristoiu: Dumneavoastră ziceţi că pleacă? Nu îi cunoaşteţi.

Monica Mihai: Nu de bună voie.

Ion Cristoiu: Bun, deci dumneavoastră ziceţi că...

Monica Mihai: Eu zic că vor pleca într-un fel sau altul.

Ion Cristoiu: Bun, notaţi acolo, deci eu zic că nu pleacă. Şi că pentru că nu e nici interesul lui Klaus Iohannis au nevoie acolo de un fel de sac de box.

Monica Mihai: S-ar putea ca în ediţia următoare, joia viitoare în direct să avem chiar un răspuns la acest detaliu, vedem dacă marţi depune PNL moţiunea.

Ion Cristoiu: Dacă se decidă. Păi nu, avem... staţi un pic, pariul are două laturi, dacă pleacă ei, eu zic că nu, pleacă ei sau cad?

Monica Mihai: Cad.

Ion Cristoiu: Aici nu am curaj.

Monica Mihai: Deşi aritmetica este destul de interesantă în Parlament în momentul de faţă.

Ion Cristoiu: Nu am curaj, nu am curaj aici pentru că ştiu că printre PSD-işti sunt acolo printre servicii, dar la primul că nu pleacă ei...

Monica Mihai: Sunt de acord cu dumneavoastră, din păcate nu putem să punem pariu pe treaba asta.

Al doilea pariu încheiat între Ion Cristoiu şi Monica Mihai se referă la o posibilă anchetă penală la CNSAS, care, după ce i-a dat lui Traian Băsescu patru adeverinţe de necolaborare cu securitatea, acum, pe baza unor noi documente, i-a făcut dosar fostului preşedinte că a turnat la Securitate şi l-a înaintat Curţii de Apel Bucureşti. De asemenea, pariul implică şi declararea sau nu a lui Traian Băsescu drept colaborator al Securităţii ca poliţie politică.

Redăm dialogul dintre cei doi pe această temă:

Ion Cristoiu: Doi, vor face anchetă sau nu vor face cu CNSAS?

Monica Mihai: Probabil după această emisiune s-ar putea să...

Ion Cristoiu: Eu nu cred. Trei îl declară... staţi un pic că în cazul lui Traian Băsescu, pe lângă documentele pe care i s-au dat el mai are o problemă, dacă îl declară colaborator Curtea de Apel, l-a luat dracu, pentru că...

Monica Mihai: Pierde tot ce a construit în ultimii ani.

Ion Cristoiu: Fals în acte, nu, e mai complicat. Dumneavoastră credeţi că îl declară sau nu îl declară? Nu aveţi curaj.

Monica Mihai: Sunt în dubiu, dar tind să cred că nu îl vor declara.

Ion Cristoiu: Nu cred, o dată ce au dat publicităţii pentru că publicităţile alea s-au dat nu de la Curtea de Apel, s-au dat de la... şi fiţi atenţi, dumneavoastră nu aţi fost atentă la lucrătură, deci el a avut, a semnat două d-alea, nu sunt adică arată că era deştept acolo ca student, dar atenţie, ca să poţi să dovedeşti în instanţă, deci dosarul e foarte important, dosarul de colaborator al poliţiei politice este foarte complicat, el chiar dacă ai angajament, chiar dacă ai semnat douăzeci de mii de note, olografe, totul este ca ele să nu fi adus atingere, (...) Păi nu, au dovedit deja, aţi văzut cum e lucrătura? Au arătat în acelaşi dosar, e genială băieţii, în acelaşi dosar au arătat că unul din ăia de acolo, o decizie a securităţii potrivit căreia el nu a mai ajuns în marină.

În acţiunea depusă la CAB de CNSAS pentru stabilirea colaborării cu Securitatea a lui Traian Băsescu, se arată că fostul preşedinte şi-a turnat colegii şi a menţinut legătura cu Securitatea ca persoană de sprijin, până aproape de căderea regimului. În dosar sunt documente de la SRI şi MApN.

Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat joi seara că ”garantează” că nu are cum să piardă procesul cu CNSAS, care a cerut instanţei să constate calitatea sa de colaborator al Securităţii. ”Sunt acuzaţii fabricate pe lucruri incomplet luate în analiză”, a mai spus el.

