Parlamentar UDMR, testat pozitiv cu noul coronavirus. Ce mesaj a transmis deputatul din spital

„Am efectuat testul coronavirus şi rezultatul a fost pozitiv. Am fost internat în spital. Având în vedere situaţia, sunt bine. Am anunţat toate persoanele cu care am fost în contact în ultimele 10 zile şi ele, la rândul lor, vor proceda conform regulilor de siguranţă, pentru a-i proteja pe cei din jurul lor”, anunţă pe Facebook deputatul UDMR Norbert Apjok.

El are şi un mesaj către prietenii virtuali: „Să avem grijă de noi, să avem grijă de ceilalţi”.

Acesta a urmat un tratament de 14 zile în spital, din care 12 zile a stat într-un salon, de unde a ieşit doar de două ori pentru o radiografie pulmonară, iar nicio ieşire nu a durat mai mult de 6 minute.

Tanczos Barna este un alt parlamentar al UDMR care a avut COVID-19 în luna iulie şi a fost spitalizat. Senatorul a primit perfuzii pentru tratamentul pneumoniei, autocoagulant injecţii şi medicamente anti COVID.