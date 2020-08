Paul Stănescu, candidatul la funcţia de secretar general al PSD, a spus că partidul din care face parte este singurul care îi poate învinge pe Klaus Iohannis şi Ludovic Orban.

”PSD este singurul partid care poate învinge acest monstru politic, cu cele două capete ale sale, Orban şi Iohannis, şi singurul partid care poate salva România de la falimentul garantat de guvernarea PNL,” a afirmat Paul Stănescu în cadrul congresului PSD.

Paul Stănescu a afirmat că obiectivul principal al PSD-ului este să câştige alegerile locale.

”Anul 2019 a fost unul greu pentru PSD. Am analizat ce s-a întâmplat, am înţeles mesajul cetăţenilor, ne-am admis greşelile şi am început o schimbare, zic eu, profundă a partidului nostru. Astăzi însă nu mai vreau să vă vorbesc de ce am pierdut anul trecut. Astăzi vreau vă spun de ce trebuie să câştigăm în acest an! Nu doar să ne propunem să câştigăm! Suntem obligaţi să câştigăm alegerile din acest an! Înfrângerea nu este o opţiune! Avem o singură variantă: Victoria! O victorie categorică, o victorie totală, o victorie zdrobitoare împotriva partidului de guvernământ”, a declarat Paul Stănescu.

El a precizat că miza alegerilor locale este foarte mare. ”Miza acestor alegeri înseamnă salvarea României”.

„O altă miză mare este salvarea democraţiei din ţara noastră. Nu sunt cuvinte mari. De la zi la zi, Guvernul Orban şi Iohannis încearcă, sub pretextul pandemiei, să preia controlul total asupra statului, asupra instituţiilor independente, încearcă să pună pumnul în gură celor care îi critică, să facă dosare penale celor care îndrăznesc să spună altceva decât linia oficială – aşa ameninţa prim-vicepreşedintele PNL, domnul Rareş Bogdan, zis Batistuţă sau Ruj Roz... să facă dosare penale împotriva celor care îndrăznesc să critice măsurile haotice ale Guvernului privind pandemia. PNL atacă fără jenă instituţiile fundamentale ale statului de drept, pe motiv că este pandemie. Încalcă fără să clipească drepturi şi libertăţi fundamentale, pe motiv că este coronavirus. Se comportă ca nişte dictatori sovietici, îmbrăcaţi în geci de piele şi încinşi la brâu cu pistoalele Beretta şi, vorbindu-ne cu o aroganţă fără limite, pe motiv că în acest fel controlează răspândirea virusului. Se cred deasupra legii şi deasupra pandemiei”, a adăugat Stănescu.

El mai spune că PSD are forţa de a câştiga din nou alegerile în Capitală, Craiova, Constanţa şi în alte oraşe importante din ţară şi le-a transmis un mesaj colegilor săi.

„Fiţi tari! Fiţi puternici! Luptaţi! Nu renunţaţi, orice s-ar întâmpla! E datoria noastră să oprim dezastrul! Nimeni altcineva nu poate face asta! USR este deja în cârdăşie cu cei din PNL! Pro România, ALDE, PMP sau UDMR sunt mult prea mici pentru a se măsura cu partidul prezidenţial aflat la guvernare! PSD este singurul partid care poate învinge acest monstru politic, cu cele două capete-ale sale, Orban şi Iohannis. PSD este singurul partid care poate salva România de la falimentul garantat de guvernarea PNL. (...) Avem cei mai mulţi primari! Avem cei mai buni primari! Avem cei mai iubiţi primari! D-aia încearcă PNL să-i racoleze de la noi! Pentru că PNL nu are primari buni cum are PSD! (...) Mergeţi în faţa oamenilor! Vorbiţi cu ei, priviţi-i în ochi şi spuneţi-le ce v-am spus acum! PSD e singurul partid care poate opri prăbuşirea României! Singurul partid care poate învinge acest PNL incompetent, hoţ şi abuziv”, a conchis Paul Stănescu.