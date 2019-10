PNL a depus moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă: Nu va fi citită în această seară

Marcel Ciolacu: Suntem acuzaţi pentru că opoziţia a depus moţiunea pe-nserate. Este o mascaradă

Marcel Ciolacu a declarat că, deşi PSD este acuzat că a convocat Birourile Permanente Reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului marţi seara, la ora 18.30, opoziţia a depus moţiunea „pe-nserate". Preşedintele Camerei Deputaţilor reclamă că ceea ce face opoziţia este o mascaradă.

„În primul rând, încă nu este noapte. În al doilea rând, au depus moţiunea la ora 18.00, cui o oră şi jumătate după ce s-a terminat programul atât din Senat cât şi din Cameră, dar staff-urile şi de la secretariatul general al Camerei şi de la Senat au avut bunăvoinţa să stea până la această oră de a veni minunata moţiune. Tot noi suntem acuzaţi pentru că dânşii au depus moţiunea pe-nserate, ca să nu spunem noaptea, dar o să propunem mâine dimineaţă la 7 BPR ca să nu mai fie noapte, ci dis de dimineaţă. Este o mscaradă. Nu au un lider. Se şi vede acest lucru. Se joacă cu această moţiune. Dânşii nici nu participă ca să facem calendar. Eu am înţeles din declaraţiile liderilor că este o urgenţă. Ţara are probleme majore şi am zis să nu încurcăm noi pesediştii", a declarat, marţi seară la Parlament, Marcel Ciolacu.

„S-a anunţat din timp că vom face acest BPR după depunerea moţiunii. Eu nu ştiam când se depune moţiunea, dar dânşii care au depus moţiunea. ştiau foarte bine când o depun şi că urmează un BPR", a mai spus social-democratul.

