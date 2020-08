Conducerea PNL a anunţat într-un comunicat de presă că sâmbătă, 1 august, va avea loc o şedinţă a Biroului Permanent Naţional al PNL, începând cu ora 9:00, la sediul central al partidului din Bucureşti, unde vor fi validaţi candidaţii la alegerile locale.

"Am discutat mai multe subiecte. În primul rând am luat decizia de a convoca Biroul Politic Naţional al PNL, sâmbătă dimineaţă, pentru a definitiva toate candidaturile. De asemenea, până sâmbătă fiecare filială judeţeană are obligaţia de a definitiva candidaţii la toate primăriile din judeţul respectiv. BPN-ul validează candidaţii la preşedintele Consiliului Judeţean şi la primăria municipiului reşedinţă de judeţ”, a declarat luni Ludovic Orban.

Potrivit unor surse din partid, liderii PNL şi USR-PLUS au avut mai multe negocieri cu privire la candidaţii pentru sectoarele Capitalei. USR-PLUS ar urma să aibă candidaţi la sectoarele 1, 2 şi 4, iar PNL - la 3, 5 şi 6. Astfel, Clotilde Armand ar urma să candideze la Sectorul 1, Radu Mihaiu - la Sectorul 2, Simona Spătaru - Sectorul 4, Cristian Băcanu - Sectorul 5 şi Ciprian Ciucu - Sectorul 6.