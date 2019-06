PNL îl susţine pe Mugur Isărescu pentru funcţia de guvernator BNR

Ludovic Orban a declarat, la finalul BEX al PNL de marţi, că liberalii îl susţin pe Mugur Isărescu pentru funcţia de guvernator al BNR. Liderul PNL a adăugat că au termen până joi colegii din partid care vor să candideze în Consiliul de Administraţie al BNR.

„Astăzi (marţi - n.r.) am luat în discuţie chestiunea nominalizărilor pe care urmează să le facem pentru instituţiile de sub ordonare parlamentară în care, s-a declanşat procedura de desemnare a unor reprezentanţi. În ceea ce priveşte Banca Naţională a României, Biroul Executiv a hotărât în unanimitate susţinerea pentru funcţia de guvernator al domnului Mugur Isărescu şi de asemenea, am dat termen până joi colegilor, care vor să îşi depună candidatura pentru un loc în Banca Naţională, în conducerea Băncii Naţionale, să şi-o depună până joi la orele 24.00. În funcţie de negocierile, care se vor purta şi de numărul de reprezentanţi pe care Partidul Naţional Liberal va putea să îi nominalizeze candidaţi, vom decide lunea viitoare cine sunt candidaţii PNL”, a afirmat Ludovic Orban, marţi, la Parlament.

Liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu a declarat, luni, că în urma discuţiilor cu preşedintele interimar al PSD Viorica Dăncilă, coaliţia îl va susţine pe guvernatorul BNR Mugur Isărescu pentru un nou mandat.

În noul Consiliul de Administraţie, PSD va face patru numiri, ALDE una, PNL două, iar USR una.

