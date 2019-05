PNL, înfrângere usturătoare la europarlamentare în faţa USR PLUS în două fiefuri importante

PNL a pierdut alegerile europarlamentare în favoarea Alianţei 2020 USR PLUS atât la nivelul judeţului Cluj, cât şi în Cluj-Napoca, în condiţiile în care liberalii deţin majoritatea în Consiliul Local şi în cel Judeţean, dar şi posturile de primar şi şef al Consiliului Judeţean, prin Emil Boc şi Alin Tişe.

Vicepreşedintele Senatului, Mihai Goţiu (USR), a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că votul exprimat în favoarea Alianţei 2020 USR PLUS a unul pozitiv, de încredere în cele două formaţiuni.

„Conform numărătorii paralele realizate de USR PLUS Cluj, cifrele fiind confirmate de BEC după numărarea a 98% din secţiile de votare din judeţul Cluj, Alianţa 2020 USR Cluj a zdrobit PNL în judeţ, obţinând 32,48% (118.937 voturi), faţă de 30,16% (110.424 voturi) cât au scos liberalii, dar şi în municipiul Cluj-Napoca, unde am obţinut 42,3% (79.095 voturi), mult în faţa liberalilor, care au primit 25,49 % (47.672 voturi). Votul dat a fost, în mare măsură, unul pozitiv, de încredere pentru noi, pentru că şi PNL a luat multe voturi, dar se pare că noi am convins mai mulţi oameni să voteze cu noi şi nu doar pe discurs anti-PSD, ci pe ceea ce am făcut în ultimii doi ani ca partid. Nu a fost doar un vot anti-PSD, ci şi unul pentru USR PLUS”, a spus Goţiu.

La alegerile locale din 2016, Emil Boc a câştigat pentru PNL Primăria Cluj-Napoca obţinând 64,76% (64.311 voturi), iar PNL s-a clasat pe primul loc la Consiliul Judeţean Cluj cu 37,99% (97.591 voturi) şi are şefia instituţiei prin Alin Tişe, liberalii având majoritate în CJ, cu 18 mandate din 37, şi în Consiliul Local Cluj-Napoca, 17 din 27.

De asemenea, la alegerile parlamentare din 2016, PNL s-a clasat pe primul loc în judeţul Cluj cu 27,63% (66.001 voturi).

Înfrângere şi în judeţul Timiş

Alianţa USR PLUS câştigă alegerile europarlamentare în judeţul Timiş, obţinând 35 la sută din voturi, având cu zece procente mai mult decât PNL şi cu 23 la sută mai mult faţă de PSD. De asemenea, USR PLUS a obţinut 40 la sută din voturi şi în Timişoara, fieful lui Nicolae Robu.

Potrivit datelor făcute publice de Biroul Electoral Judeţean Timiş, în jurul orei 15.00, au fost centralizate voturile din 368 din cele 599 de secţii din întreg judeţul.

Conform acestor statistici, Alianţa USR PLUS a obţinut cele mai multe voturi în judeţul Timiş: 35,67 la sută. Pe poziţia a doua se află PNL, cu 25,53 la sută din voturi, iar PSD ocupă poziţia a treia, fiind votat de 12,93 la sută dintre locuitorii din Timiş prezenţi la urne. De asemenea, PMP a obţinut 6,51 la sută, Pro România - 6,16 la sută, ALDE - 3,18 la sută, iar UDMR - 2,33 la sută.

Totodată, potrivit numărătorii paralele a USR Timiş, Alianţa USR PLUS a câştigat alegerile europarlamentare şi în Timişoara, oraş condus de liberalul Nicolae Robu. În total, USR PLUS a obţinut 40,58 la sută din voturi, PNL - 23,26 la sută, iar PSD - 11,40 la sută.

