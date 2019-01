PNL: Suprataxa pe energie poate duce la faliment Complexului Energetic Oltenia

Deputatul PNL Virgil Popescu critică suprataxa pe energie de 2%, introdusă la începutul acestui an, de către Guvern. El spune că măsura afectează IMM-urile şi chiar poate duce la falimentul unor companii, cum ar fi CEO Oltenia.

”Producătorii de energie au mărit tarifele, furnizorii de energie electrică au reacţionat şi au anunţat majorări de tarife, distribuitorii la fel, iar consumatorii români trebuie să suporte toată această nebunie PSD-istă, adică caproximativ 400-500 milioane de euro în plus, per total la facturile de electricitate în 2019. DA, aceasta este suma pe care Guvernul PSD vrea să o strângă la buget din industria energetică a ţării.” a declarat Virgil Popescu, potrivit unui comunicat de presă remis MEDIAFAX.

Liberalul afirmă faptul că cele mai afectate de creşterea preţurilor la energie sunt IMM-urile, care au fost notificate de la începutul lui ianuarie despre ”creşterea tarifului la energie electrică cu până la 30%”, dar şi cifra de afaceri a companiilor energetice care sunt nevoite să plătească suprataxa de 2% în cazuri precum: cifra de afaceri, furnizorii pe energia cumparată de la producători, cât şi pe tariful de furnizare, ”în timp ce distributorii plătesc 2% pe tariful de distribuţie”.

”Aşa cum am avertizat înca din luna decembrie, după apariţia celebrei OUG 114, printre cele mai afectate de măsurile pompieristice sunt chiar Întreprinderile Mici şi Mijlocii româneşti. Tot mai mulţi reprezentanţi ai IMM-uri mi-au semnalat în ultima săptămână faptul că, de la începutul anului, au primit notificări de la furnizorii de energie prin care erau anunţaţi de cresterea tarifului la energie electrică cu până la 30% a . Aşa cum am mai spus, suprataxa de 2% aplicată pe cifra de afaceri a companiilor din Energie a început să îşi facă efectul începând cu 01.01.2019. Producătorii de energie sunt obligaţi să plătească taxa de 2% pe cifra de afaceri, furnizorii la rândul lor plătesc 2% atât pe energia cumparată de la producători, cât şi pe tariful de furnizare, în timp ce distributorii plătesc 2% pe tariful de distribuţie, a mai arătat Popescu.

Totodată, liberalul a atenţionat că suprataxa pe energie poate duce la faliment CEO Oltenia.

”Totodată, am avertizat asupra faptului că un alt efect pervers al acestei taxe va fi scoaterea din exploatare a unor capacităţi de producţie care nu vor mai fi rentabile. Am spus chiar că va urma falimentul celui mai mare producător de energie electrică pe carbune: CEO Oltenia, ţinând cont că această companie are deja probleme cu achiziţia de certificate de CO2, cu retehnologizările obligatorii, iar această suprataxă îi va afecta grav lichidităţile băneşti”, a conchis deputatul.

