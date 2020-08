Cum începe şcoala copilul tău în acest an? E o întrebare căreia îi cauţi răspuns de ceva timp. Acum, te gândeşti cum e mai bine pentru el, să meargă, fizic, la ore, sau să facă şcoala online. Uite că şi parlamentarii care au copii îşi pun aceeaşi problemă. Şi au emoţii când se gândesc la cei mici. Deputatul PSD, Lia Olguţa Vasilescu, îşi va lăsa băiatul la şcoală, deşi ştie că va fi greu. Viceprimarul UDMR al Timişoarei, Farkas Imbre, nu are încredere că regulile vor fi respectate şi nu vrea să-şi lase copilul la şcoală., pentru moment. Aceeaşi îndoială îi macină şi pe Primarul Iaşiului, Mihai Chirica şi senatorul PMP Lucian Iliescu. Ei aşteaptă, atât în calitate de părinţi, cât şi de politicieni, măsuri mai clare pentru începerea noului an şcolar.

„Nu îmi este frică să îmi trimit copilul la şcoală. Sigur, ei mă întreabă pe mine în permanenţă acest lucru, cum vom începe şcoala şi ce le-am spus de fiecare dată şi le voi repeta ... vor fi prezenţi la şcoală. S-a terminat cu vacanţa, de altfel, nici nu îşi mai doresc vacanţă. Au ajuns să se plictisească de vacanţă”, spune Mihai Chirica, primarul Iaşului.

„Aşa cum ne spun specialiştii, această pandemie poate să dureze şi până la doi ani de zile. Nimeni nu poate să stea în casă timp de doi ani de zile, cu atât mai mult, copiii. Şi în aceste condiţii, cu siguranţă îmi voi trimie copilul la şcoală. Va fi foarte greu să reziste la ore cu masca pe figură”, crede şi Lia Olguţa Vasilescu, deputat PSD.

„Părerea mea ca şi părinte este că distanţarea socială şi purtarea măştii patru ore sau şase ore pe zi va fi foarte greu. Vă daţi seama bucuria aceea când se vor revedea, cum o să-i interzici tu să nu se pupe sau sau să se îmbrăţişeze? Vedem exemple unde s-au deschis şcolile şi, din păcate, după două săptamâni, după apariţia unui caz sau două, s-au închis. Până nu o să avem un vaccin, nu vom putea intra în normal”, consideră Farkas Imbre, UDMR, viceprimarul Timişoarei.

„Eu nu cred într-o şcoală online, şcoala trebuie făcută în sălile de curs, copiii trebuie să fi ascultaţi, priviţi în ochi de către profesori. Nu mi-aş dori ca copilul meu, dacă într-o zi are temperatură, să fie luat cu salvarea şi dus la spital fără acordul meu. Nu cred că neapărat copilul trebuie să poare masca în timpul cursurilor. Trebuie să scurtăm orele de curs, de la 50 de minute undeva la 30 de minute”, este de părere senatorul PMP Lucian Iliescu.

„Specialiştii din cadrul Ministerului ar trebui să fie cei care hotărăsc cum se va desfăşura noul an şcolar. Nu putem să lăsăm copiii la îndemâna fiecăruia dintre noi, pentru că nu suntem noi cei în măsură să analizăm sistemul de învăţamânt la nivel macro”, spune Adrian Pau, deputat Pro România.