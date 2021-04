Premierul Cîţu, despre anunţul Standard & Poor's: eroii sunt companiile private, antreprenorii

Prim-ministrul le-a mulţumit antreprenorilor români care au făcut sacrifcii şi a vorbit despre măsurile economice luate de alianţa de la guvernare.

„Eroii sunt companiile private, antreprenorii. Ei sunt cei care au dus greul şi cu ei m-am consultat de multe ori. Fără încrederea lor nu reuşeam. Pentru toate acestea, le mulţumesc. Realizarea este cu atât mai importantă cu cât vine în contextul celei mai mari crize economice şi sanitare din ultimii 100 de ani. Această coaliţie condusă de PNL, din care fac parte USR-PLUS şi UDMR, a reuşit ce nu au putut face guvernările anterioare în perioadele de creştere”, a declarat Florin Cîţu, în timpul unei declaraţii publice.

Îmbunătăţirea ratingului vine la pachet cu încă o premieră, a declarat Florin Cîţu, sâmbătă, la Palatul Victoria.

„Aş vrea să vă vorbesc despre altă premieră. Am reuşit să reducem deficitul bugetar, avem venituri mai mari, în condiţiile în care nu am mărit taxele şi nu am introdus nicio taxă... Anul trecut am vorbit despre încredere, v-am cerut să aveţi încredere, am promis că voi lua decizii, aşa s-a întâmplat. În trimestrul 4 am avut cea mai mare creştere din UE. Standard & Poor's este garanţia că ce am promis, am făcut, că asigurăm stabilitatea României”, a precizat premierul României.

