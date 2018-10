Premierul Dăncilă anunţă că a terminat EVALUAREA miniştrilor/ „Răspunsurile pentru Timmermans pleacă mâine către Bruxelles”

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat, marţi, că a încheiat evaluarea miniştrilor, urmând să o prezinte în Comitetul Executiv Naţional PSD. Şeful Executivului a refuzat să dea nume sau să precizeze câţi miniştri vor părăsi Cabinetul.

"Eu nu-mi permit ca să mă implic în ceea ce priveşte justiţia. Nu am spus părerea unui sau altuia, am dat răspunsuri aplicate. Am menţionat că am terminat evaluarea, că am făcut această evaluare nu legată de anumite persoane. Am făcut o evaluare în funcţie de îndeplinirea măsurilor din programul de guvernare. Urmează să expun această evaluare în cadrul CEX. Vom hotărî împreună când va avea loc această şedinţă. Nu vă pot da nume. Evaluarea s-a făcut în funcţie de măsurile din programul de guvernare. Eu prezint evaluarea, dar trebuie să avem un vot şi din punct de vedere politic am să văd care e susţinerea din partea CEx. Nu pot spune acum vor pleca un număr de miniştri şi vor rămâne atâţia", a declarat Viorica Dăncilă.

Premierul a precizat că încă nu a fost stabilită data la care va avea loc şedinţa Comitetului Executiv Naţional PSD.

"Vom avea o discuţie pe fiecare minister în parte. Nu am stabilit încă data. În acelaşi timp cred că e necesar ca într-o săptămână să avem...", a completat Viorica Dăncilă.

Preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, pe 19 octombrie, la Bistriţa, că a discutat cu liderul PSD, Liviu Dragnea, despre remanierea guvernamentală şi că ALDE nu va remania pe nimeni.

Dăncilă: Răspunsurile pentru Timmermans pleacă mâine către Bruxelles

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, marţi, la Parlament, că îi va transmite, miercuri, prim-vicepreşedintelui CE, Frans Timmermans, răspunsurile „aplicate” la cele 18 puncte în domeniul justiţiei, după care va avea cu acesta o discuţie.



„Am răspuns la toate cele 18 puncte pe care le-a ridicat dl Timmermans, mâine vor pleca către Bruxelles şi vom avea o discuţie cu dumnealui după ce va vedea răspunsul detaliat pe fiecare obiectiv în parte”, a declarat, marţi, la Parlament, premierul Viorica Dăncilă.

Întrebată care este poziţia sa de principiu în scrisoarea către Timmermans, aceasta a răspuns: „Eu nu-mi permit să mă implic în ceea ce priveşte justiţia, am dat răspunsurile în funcţie de cele susţinute atât de ministrul Justiţiei cât şi de Comisia juridică din Parlament. Deci nu am spus părerea unuia sau altuia, am dat răspunsuri aplicate pliate pe realitatea existentă”.

Ministrul de Externe, Teodor Meleşcanu, a declarat pe 12 octombrie, la Parlament, că scrisoarea pe care prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, i-a trimis-o premierului Viorica Dăncilă se referă la legile justiţiei, cu „dorinţa ca partea română să aibă în vedere o eventuală modificare”.

Prim-vicepreşedintele CE, Frans Timmermans, i-a transmis, în data de 4 octombrie, o scrisoare premierului Viorica Dăncilă, în care îi cere lămuriri cu privire la modificarea codurilor penale, un răspuns fiind aşteptat până la începutul lunii noiembrie, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX.

Sursele citate spun că scrisoarea a fost trimisă premierului chiar a doua zi după ce aceasta a vorbit în Parlamentul European. Scrisoarea are 18 întrebări, care fac referire la modul în care sunt schimbate Codul Penal şi Codul de Procedură Penală, şi vine în contextul în care prim-vicepreşedintelui CE i s-a cerut e către premierul Dăncilă să spună punctual care sunt îngrijorările cu privire la legile din domeniul penal.

Sursele citate susţin că Viorica Dăncilă trebuie să dea un răspuns până în data de 1 noiembrie.

