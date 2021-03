Premierul Florin Cîţu cere pedepsirea poliţiştilor care se fac vinovaţi de eşecul de la Oneşti

Întrebat de jurnalişti, miercuri, ce părere are despre ancheta de la Oneşti şi cum crede că s-a ajuns la eşecul intervenţiei, premierul Florin Cîţu a spus că a vorbit cu ministrul de Interne şi i-a cerut măsuri imediate în cazul poliţiştilor, dacă ei se fac vinovaţi.

„Am vorbit cu domnul Bode despre acest caz ieri toată ziua. Am cerut o anchetă rapidă, imediat să ia măsuri şi, în acelaşi timp, am cerut să ia imediat măsuri dacă se dovedeşte că au fost vinovaţi lucrători din poliţie. Nu accept ca dacă cineva a fost vinovat şi dacă se dovedeşte că din cauza lucrătorilor din poliţie s-a ajuns la acest rezultat, cei vinovaţi trebuie să fie răspunzători imediat. Anchetă cât mai rapid - asta i-am cerut domnului Bode. După ce are rezultatele va veni şi decizii”, a spus Cîţu.

Doi muncitori care renovau un apartament în Oneşti, judeţul Bacău, au fost omorâţi, luni seara, de fostul proprietar, în vârstă de 68 de ani, supărat că fusese evacuat. Poliţia a deschis focul pentru a intra în apartamentul unde agresorul a ţinut cei doi bărbaţi ostatici, după ce negocierile dintre agresor şi forţele de ordine au eşuat la capătul a şase ore.