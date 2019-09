Preşedintele Comisiei CONT se opune numirii lui Ioan Mircea Paşcu în funcţia de comisar european interimar din cauza costurilor mari | DOCUMENT

Preşedintele Comisiei CONT Monica Hohlmeier i-a transmis o scrisoare preşedintelui PE David Sassoli în care îi transmite că nu ar trebui să accepte numirea celor doi comisari interimari, printre care şi Ioan Mircea Paşcu. Ea invocă faptul că ar fi costuri de 2 milioane euro pentru ambii comisari.

„Invitaţie de a schimba puncte de vedere cu comisarii desemnaţi interimari doamna Kadri Simson şi domnul Ioan Mircea Paşcu pe 11 septembrie 2019

Dragă domnule preşedinte,

Prin e-mailul din 4 septembrie 2019, the Chair of the Conference of Committee Chairs a invitat şefii de comisii să participe la o întâlnire a Conferinţei şefilor de comisii pe 11 septembrie 2019. Cu regret, notificarea într-un termen scurt a făcut imposibil pentru comisii să discute chestiunea în mod detaliat. Cu toate aceastea aş vrea să ridic o serie de chestiuni, în calitatea mea de preşedinte al Comisiei CONT.

Dacă îmi amintesc corect, Conferinţa Preşedinţilor din 11 iulie 2019 a decis că cei doi comisari desemnaţi să îi înlocuiască pe cei care au demisionat să se prezinte în faţa Conferinţei preşedinţilor de Comisii într-un format simplificat. Pe 12 iulie, Preşedintele Comisiei a informat Parlamentul European asupra deciziei de a nu le aloca acestora portofolii din cauza timpului scurt al mandatului rămas.

Audierea prevăzută să aibă loc pe 17 iulie în Conferinţa preşedinţilor de Comisii a fost amânată. Acum este propus de a simplifica procedura organizând un simplu schimb de opinii în cadrul şedinţei Conferinţei preşedinţilor de Comisii din 11 septembrie”, se arată în scrisoarea transmisă de preşedintele Comisiei CONT, obţinută de MEDIAFAX.

Monica Hohlmeier precizează că a avea comisari europeni interimari pentru o perioadă atât de scurtă ar implica costuri de un milion euro pentru fiecare comisar.

„Vă rog să îmi daţi voie să îmi exprim îngrijorarea în privinţa acestei proceduri: Din punctul de vedere al Comisiei de control bugetar, ocuparea postului vacantat fără alocarea unei responsabilităţi specifice şi doar pentru câteva săptămâni nu poate fi justificată din punct de vedere al administrării financiare. Potrivit unei declaraţii a preşedintelui Comisiei Europene în mass-media, costurile pentru ocuparea celor două poziţii vacante până la finalul mandatului ar fi de un milion de euro pentru fiecare comisar.

Costurile sunt disproporţionate având în vedere, în primul rând, perioada scurtă a mandatului, în al doilea rând lipsa unui portofoliu şi, în al treilea, anunţul preşedintelui CE potrivit căruia Comisia nu va prezenta nicio nouă propunere până la finalul mandatului. Din perspectiva banilor contribuabililor, numirea noilor comisari europeni la acel moment şi în aceste circumstanţe nu poate fi aprobată”, conchide sursa citată.

În urmă cu două luni, audierea lui Ioan Mircea Paşcu în Conferinţa Preşedinţilor de Comisii Parlamentare, a fost amânată deoarece unul dintre forurile legislative nu are încă un preşedinte ales, au spus surse europene, pentru MEDIAFAX. Pe agenda plenul PE de joi nu figurează vot pentru validarea lui Paşcu.

Pe 12 iulie, Jean-Claude Juncker a transmis că propunerile de comisari europeni interimari, Ioan Mircea Paşcu şi Kadri Simson, competente pentru a ocupa acest post, nu vor avea alocate portofolii specifice în Executivul european.

Pe 8 iulie, Consiliul Uniunii Europene a respins propunerea lui Jean-Claude Juncker de a transfera unor comisari în funcţii atribuţiile Corinei Creţu şi lui Andrus Ansip, după ce aceştia au preluat mandate de eurodeputaţi.

Andrus Ansip a deţinut portofoliul Pieţei Unice Digitale iar Corina Creţu pe cel al Politicilor de Coeziune.

Preşedintele ales al Comisiei Europene Ursula von der Leyen a anunţat, într-un mesaj pe Twitter, că va prezenta marţi componenţa Colegiului comisarilor europeni. Din partea României au fost propuşi pentru această poziţie Rovana Plumb şi Dan Nica.

Pe 20 august, premierul Viorica Dăncilă a avut o întrevedere la Bruxelles cu preşedintele ales al Comisiei Europene Ursula von der Leyen.

Şeful Executivului i-a transmis preşedintelui ales al CE că România este interesată de portofoliile transporturi, energie şi mediu pentru funcţia de comisar în viitorul Executiv european, potrivit unui comunicat de presă al Guvernului.

