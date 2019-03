Preşedintele PMP a participat la „Lincoln Day”, eveniment susţinut la reşedinţa lui Donald Trump | FOTO

Preşedintele PMP, deputatul Eugen Tomac, a participat vineri seara la ”Lincoln Day”, sărbătorită pe domeniul preşedintelui SUA, Donald Trump, în Florida la reşedinţa Mar-a-Lago. El a fost invitat la acest eveniment de Partidul Republican.

”Acasă la Preşedintele Trump. În această seară am fost invitat la reşedinţa din Florida a Preşedintelui Statelor Unite, Donald Trump, la o cină festivă organzată de Partidul Republican cu prilejul “Lincoln Day”. Am răspuns acestei invitaţii din partea partenerilor mei politici din Statele Unite, deoarece eu cred cu tărie în parteneriatul dintre statele noastre. Gazda noastră, familia Trump, a oferit tuturor celor prezenţi o adevărată lecţie de patriotism. A fost o seară în care am auzit multe lucruri frumoase despre America şi despre cum se face politica activa în cea mai veche şi consolidată democraţie din lume”, a scris pe Facebook Eugen Tomac.

El a apreciat întâlnirea cu Preşedintele Donald Trump şi Melania Trump ca fiind ”un moment unic”.

”I-am adresat liderului de la Casa Albă invitaţia de a vizita ţara noastră! Am discutat cu mulţi politicieni si oficiali americani şi tuturor le-am vorbit despre România, R. Moldova şi despre viitorul Europei unite după modelul american. Eu cred că orice politician care îşi iubeşte ţara face o politică înţeleaptă şi fructifică orice oportunitate pentru a o ajuta în orice împrejurare. Iar noi avem pentru ce lupta: să refacem România puternică şi mare din nou”, a adăugat Tomac.

