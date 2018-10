Preşedintele Senatului: Dragnea mi-a spus că luni vor avea un CEx în care vor discuta despre remaniere/ Despre Toader: Se bucură de susţinerea noastră, a arătat curaj şi pricepere

Preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, marţi, într-o emisiune TV, că a discutat, luni seară, cu Liviu Dragnea care i-a spus că PSD va avea o şedinţă a Comitetului Executiv în care social-democraţii vor discuta despre remanierea guvernamentală.

"Am vorbit aseară cu domnul Dragnea. Mi-a spus că luni urmează să aibă o şedinţă în care vor discuta aceste chestiuni. Nu sunt de resortul nostru. Sunt chestiuni care nu ne aparţin", a declarat Călin Popescu Tăriceanu, marţi seară la Digi 24.

Întrebat cum vede această remaniere iminentă în Guvern şi ce are de spus despre acest subiect, Tăriceanu a răspuns: "Nimic. Nu am discutat acest subiect în cadrul coaliţiei. Am abordat cu două, trei săptămâni în urmă de principiu această problemă. I-am transmis colegului, Liviu Dragnea, că nu am în intenţie de a face o remaniere a miniştrilor ALDE. Cred că multe dintre numele vehiculate şi cei care ar urma să intre probabil că nu au o bază, vorbim numai de speculaţii".

Tăriceanu, despre ministrul Toader: Se bucură de susţinerea noastră, a arătat curaj, determinare şi pricepere

Preşedintele ALDE a anunţat, marţi seară, că ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, se bucură în continuare de susţinerea sa şi că nu ştie de unde a apărut informaţia potrivit căreia acesta nu ar mai fi dorit de partid.

"Am văzut această ştire (că Tudorel Toader nu ar mai fi susţinut de preşedintele ALDE -n.r.). Nu ştiu de unde a apărut. Pe mine mă surprinde. Nu pot să fac chiar zi de zi declaraţii de susţinere. Eu am declarat că fără echivoc ministrul Toader se bucură de susţinerea noastră, că a dus nivelul de prestanţă a funcţiei, că a arătat curaj, determinare şi pricepere, sigur datorită CV-ului. Nu ştiu de unde a apărut această informaţie şi o dezmint categoric", a declarat Călin Popescu Tăriceanu, la Digi 24.

Anterior, vicepreşedintele ALDE Varujan Vosganian declarase, la Parlament, că formaţiunea liberal-democrată apreciază activitatea lui Tudorel Toader, şi că respectă dreptul PSD de a îl evalua pe ministru pentru că portofoliul Justiţiei revine formaţiunii social-democrate.

Precizările au venit după ce în spaţiul public au apărut informaţii potrivit cărora ministrul le-ar fi spus reprezentanţilor Sindicatului Grefierilor că nu poate să aibă o discuţie cu aceştia deoarece nu va mai fi la conducerea Ministerului Justiţiei, lucru infirmat ulterior şi de Tudorel Toader.

