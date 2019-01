Prima şedinţă din acest an: Guvernul va aproba publicarea unei cărţi cu realizările din 2018

Executivul are pe ordinea de zi a primei şedinţe din acest an un memorandum care prevede publicarea unui volum, cu fonduri publice, privind implementarea măsurilor Programului de guvernare în anul 2018. Raportul Exectivului va fi realizat sub coordonarea lui Darius Vâlcov.

