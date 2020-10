Primele arestări din Hong Kong sub noua lege a securităţii. Oamenii au marcat 23 de ani de la sfârşitul suveranităţii britanice

Mii de oameni s-au adunat în Hong Kong miercuri la mitingul pro-democraţie pentru a marca 23 de ani de la sfârşitul suveranităţii britanice. Protestatarii au sfidat restricţia impusă de autorităţi ca la adunările publice să nu fie prezente mai mult de 50 de persoane din cauza pandemiei de coronavirus.

Poliţia a folosit tunuri de apă şi gaze lacrimogene pentru a dispersa mulţimea. Şapte ofiţeri au fost răniţi, printre care un ofiţer a fost înjunghiat în braţ de către un protestatar. Suspecţii au fugit şi iar participanţii nu au oferit sprijin în prinderea făptaşului.

Aproximativ 360 de persoane au fost reţinute, iar 10 dintre ei au fost acuzaţi şi arestaţi pentru încălcarea noii legi a securităţii. Unul dintre cei arestaţi purta un steag pe care este scris „Independenţa Hong Kong”.

#BREAKING: A man was arrested for holding a #HKIndependence flag in #CausewayBay, Hong Kong, violating the #NationalSecurityLaw. This is the first arrest made since the law has come into force. pic.twitter.com/C0ezm3SGDm