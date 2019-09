Primele reacţii din PSD după respingerea remanierii cerută de Dăncilă: Iohannis continuă să se afle în afara Constituţiei/ Exercită presiuni asupra Guvernului în speranţa că va abandona

Senatorul PSD Şerban Nicolae a declarat, joi, că preşedintele Klaus Iohannis continuă să încalce Constituţia, prin refuzul de a numi miniştri. El a adăugat că nu şeful statului controlează Guvernul, ci e atribuţia Parlamentului şi că Iohannis nu ar mai trebui să vină cu somaţii publice.

„Poate totuşi cineva îi va spune domnului Iohannis că nu e bătaie de joc. Că vorbitul sacadat şi la oră fixă nu ţine loc de argumente şi nu poţi să spun că scuteşte de răspunderea constituţională. Din punctul meu de vedere domnul Iohannis continuă să se afle în afara Constituţiei, oricât ar da vina pe consilieri. Oricât ar da vina pe lipsa de înţelegere, pe faptul că nu are pregătire de specialitate, jurământul de a respecta Constituţia în mandat îl obligă să o citească, să o înţeleagă şi să o aplice. Cu ocazia asta o să afle că nu există în Constituţie mesaje transmise premierului prin intermediul declaraţiilor de presă, că nu există în atribuţiile preşedintelui să ceară Guvernului să îşi verifice periodic susţinerea parlamentară, că nu există refuzul de exercitare a atribuţiilor. Poate o să înţeleagă faptul că are obligaţii faţă de cetăţeni şi faţă de poziţia pe care o are. Nu e o glumă, nu e cu joaca politică atunci când vorbeşti de Constituţie şi de instituţiile fundamentale ale statului, dar nu îi pot face educaţie la vârsta asta”, a spus Şerban Nicolae, în Parlament.

Senatorul social-democrat a afirmat că CCR va admite că şeful statului a încălcat Constituţia refuzând să numească miniştrii interimari.

„Mai întâi a încălcat-o atunci când a refuzat să numească interimarii. Dacă ar fi citit Constituţia ar fi văzut că este obligat. Eu îmi permit să anticipez decizia CCR şi să vă spun de acum că a încălcat Constituţia pentru că în toate ipotezele când se vacantează un loc de membru al Guvernului, în afară de cazul când primul-ministru cere revocarea, obligaţia preşedintelui este să numească interimari la propunerea premierului pentru cel mult 45 de zile. Aici nu e chestiune de opţiune dacă vreau, dacă îmi place, dacă propunerea este motivată sau nu. Este obligat. Dacă citim cu atenţie Constituţia şi Codul administrativ se spune că premierul este obligat să înceapă demersurile de înlocuire cu un nou membru al Guvernului înauntru celor 45 de zile. E evident că există un interimat, că cele 45 de zile trebuie să curgă şi că asta este procedura de urmat”, a adăugat Şerban Nicolae.

Totodată, el a susţinut că dacă Iohannis crede că remanierea propusă de PSD modifică structura Guvernului, atunci şeful statului ar trebui să solicite Parlamentului să se pronunţe.

„Faptul că domnul Iohannis a inventat somaţia publică prin declaraţii de presă prin care Guvernul trebuie să îşi verifice periodic susţinerea parlamentară este şi neconstituţională, dar este şi ilogic. Nu preşedintele controlează politic Guvernul, ci Parlamentul. În general jocul politic ar trebui să nu încalce Constituţia. Sunt de acord că domnul Iohannis este candidatul unui partid, că îşi doreşte un nou mandat de vacanţă de cinci ani la Cotroceni, dar nu pot să admit faptul că se joacă cu instituţiile statului şi cu Constituţia doar de dragul voturilor.Constituţia e clară, nu discut de modificarea structurii decât dacă am o propunere de remaniere. Dacă domnul Iohannis constată că propunerea de remaniere modifică structura sau compoziţia guvernului nu are decât să ceară Parlamentului să se pronunţe asupra aprobării remanierii. Nu există restructurare a Guvernului, Constituţia vorbeşte despre remaniere”, a mai spus Şerban Nicolae.

Buzatu: Iohannis exercită presiuni asupra Guvernului în speranţa că va abandona

Liderul PSD Vaslui Dumitru Buzatu a declarat, joi, pentru MEDIAFAX, că preşedintele Klaus Iohannis încearcă să exercite presiuni permanente asupra Guvernului în speranţa că va abandona guvernarea. El a adăugat că Executivul îşi va alege singur data la care se va prezenta în Parlament.



"Ideea este ca preşedintele încearcă persuasiv sa exercite presiuni permanent asupra guvernului în speranţa că guvernul va abandona guvernarea. Preşedintele Iohannis, care a fost preşedintele PNL şi exercita o mare influenta acolo poate să ceară să se introducă moţiunea de cenzură dacă domnia sa va considera că nu mai avem majoritate în Parlament", a declarat Dumitru Buzatu, joi, pentru MEDIAFAX, după ce Klaus Iohannis a respins propunerile de miniştrii interimari.

Social-democratul a adăugat că întru-cât nu există un termen prevăzut în Constituţie pentru prezentarea Guvernului în Parlament, Executivul se va prezenta în Parlament la o dată stabilită de aceştia.

"Dincolo de asta, este important ca Guvernul să se comporte în raport cu prevederile constituţionale, în mod legal. Întru-cât nu există o formulă care să conţină termene foarte precise vom alege noi data la care să ne prezentăm în Parlament, nu când va vrea preşedintele Iohannis", a mai spus Buzatu.

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat joi că respinge remanierea cerută de premierul Viorica Dăncilă, spunând că o consideră nepotrivită.

Viorica Dăncilă a anunţat, miercuri, că va propune membri ALDE pentru portofoliile de miniştri vacante, respectiv Graţiela Gavrilescu la Ministerul Mediului, Ion Cupă la Ministerul Energiei şi Ştefan-Alexandru Băişanu, ca ministru pentru Relaţia cu Parlamentul.

De asemenea, şeful Executivului a declarat că trimite şi noi propuneri de miniştri pentru portofoliul de la Ministerul Afacerilor Interne, unde l-a nominalizat pe Dan Chirilă, la Educaţie, unde o propune Camelia Gavrilă şi pe Dan Matei ca vicepremier pe probleme economice.

Interimatul lui Mihai Fifor la MAI expiră joi, 12 septembrie.

