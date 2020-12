Primele reacţii după nominalizarea PNL. Vasile Dîncu despre Cîţu - premier: O propunere neserioasă, de etapă în aşteptarea altor mişcări

„Eu nu cred că este o propunere serioasă. Să ne aducem aminte că domnul Florin Cîţu a mai fost propus la un moment dat doar aşa, pentru a putea fi respins şi a fugit cu mandatul care i-a fost dat. Deci nu cred. Am auzit pe liderii PNL în emisiuni la televiziune spunând următorul lucru: când erau întrebaţi cine va fi candidatul, <noi nu vom propune noi aşteptăm să spună preşedintele României, care este singurul care este legitim şi are cea mai mare credibilitate să spună asta>. M-a şocat această declaraţie din partea unui prim-vicepreşedinte pentru că am înţeles că PNL nu are o opţiune mai ales că a fost oarecum anihilat prin faptul că premierul Orban a fost demis sau, mă rog, şi-a dat demisia”, a declarat miercuri seară Vasile Dîncu la Digi24.

În opinia acestuia, Cîţu reprezintă „o propunere de etapă, poate că este doar o propunere care vrea să arate că şi PNL are o opţiune după ce preşedintele îl propusese pe domnul general Ciucă şi aşa cum se aude în spaţiul politic ar putea fi următoarea propunere. Probabil se simulează mai de grabă diversitatea”.

„În primul rând, domnul Cîţu, sigur într-o perioadă foarte complicată, a fost din postura de ministru de Finanţe un foarte bun analist, era înainte, dar acum a continuat să comunice pe Facebook cele mai multe din măsurile executive, deci a rămas în calitatea sa de analist, nu a vrut să meargă în Parlament atunci când era chemat, a intrat mai degrabă în polemică cu Parlamentul şi cu opoziţia. Deci s-a ocupat mai degrabă comunicaţional. Să nu uităm un lucru: atunci când devii premier sau candidat de premier se aduc aminte şi lucrurile din biografie, să nu uităm că are un atac speculativ la adresa leului, dacă nu mă înşel în 2008, care nu ştiu dacă nu va cântări în imaginea publică a unuia care vrea să fie premier. Ca ministru de Finanţe este mai uşor de a fi acceptat pentru că este în domeniul meseriei lui, ca premier însă trebuie să fie o personalitate integrală, să spunem aşa, şi ar fi bine mai ales în această perioadă să fie cineva care nu a pierdut atât de multă încredere prin această guvernare”, a afirmat Dîncu.

Acesta crede că este vorba mai degrabă despre „o tehnologie politică, adică o propunere de etapă în aşteptarea altor mişcări, este o mişcare de acoperire a adevăratei propuneri”.

Întrebat dacă va ajunge Florin Cîţu la votul din Parlament, liderul social-democrat a răspuns: „Nu cred că va ajunge, cred că mai este mult până atunci”.

„Eu cred că orice strateg politic, şi ce ai din PNL, chiar dacă au greşit mult în ultima vreme, s-au gândit că este nevoie de personaje de uzură, pentru că este vorba de uzură politică. Dacă îl pui pe adevăratul candidat până atunci pierde foarte mult, mai ales când eşti la guvernare. Cred că este vorba mai degrabă de a trage de timp şi a veni după aceea cu o propunere surpriză”, spune Vasile Dîncu.

Întrebat dacă PSD merge mai departe cu Alexandru Rafila ca propunere de premier, Dâncu a răspuns: „Sigur. Aceasta este propunerea noastră: Va fi validată în forurile statutare, nu este definitivă”.