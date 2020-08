Aleksandr Lukaşenko va revendica un nou mandat de preşedinte al Belarusului, în pofida protestelor

Preşedintele Belarusului, Aleksandr Lukaşenko, a obţinut 82% din voturi în scrutinul prezidenţial, a anunţat duminică seară Comisia Electorală Centrală, în timp ce la Minsk au izbucnit noi proteste ale opoziţiei.

Potrivit rezultatelor parţiale anunţate după numărarea voturilor în cinci regiuni, Aleksandr Lukaşenko a obţinut 82% din voturi. Principala sa adversară, Svetlana Tihanovskaia, a primit 5% din voturi, potrivit Comisiei Electorale Centrale, citată de agenţia de presă Sputnik.

Un sondaj de opinie efectuat la ieşirea de la urne îl credita cu 79,7% pe Aleksandr Lukaşenko, iar pe Svetlana Tikanovskaia cu 6,8%. Hanna Kanapatskaia era creditată cu 2,3%, Andrei Dmitriev cu 1,1%, iar Serghei Cerecen cu 0,9%, conform sondajului, prezentat de postul Belarus-24.

Prezenţa la urne a fost de aproximativ 80%, iar scrutinul a fost validat.

În aşteptarea rezultatelor scrutinului prezidenţial, la Minsk au izbucnit duminică seară noi proteste ale opoziţiei. Cel puţin zece simpatizanţi ai opoziţiei au fost reţinuţi după confruntări sporadice cu forţele de ordine, au declarat surse citate de agenţia de presă Reuters.

The dramatic video of the crackdown in Minsk. Happening now. pic.twitter.com/LOZb0uRaqx

Opoziţia din Belarus a anunţat că se aştepta ca alegerile să fie fraudate, pentru asigurarea celui de-al şaselea mandat al preşedintelui Aleksandr Lukaşenko, aflat la putere din 1994.

Candidata opoziţiei, Svetlana Tihanovskaia, nu crede că Aleksandr Lukaşenko a câştigat într-adevăr alegerile. "Eu cred ce văd, eu văd că cei mai mulţi oameni sunt cu noi", a afirmat ea.

This is the truth behind today’s elections: RIGGED, clawed by the despotic thirst for power. It’s heartbreaking and inspiring to see how much Belarusians fight for the future of their country. Stand strong. #Belarus2020 #Belaruselections2020 @NOS @BBCBreaking pic.twitter.com/gjcWqH3eZm