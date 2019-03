PSD a depus la BEC lista la europarlamentare. Carmen Avram, alături de Rovana Plumb: După 27 de ani de jurnalism vă pot garanta că aceasta e cea mai bună echipă

Secretarul general al PSD Codrin Ştefănescu, alături de mulţi social-democraţi au depus, marţi, la BEC, candidaturile pentru alegerile europarlamentare. Acesta a precizat că au fost depuse 1.399.000 de semnături, strânse de PSD într-o săptămână.

„Azi am depus 1.399.000 de săptămâni în doar o săptămână. Dacă cont 2.850 de semnături au fost invalidate pentru nişte proceduri tehnice. Acelaşi lucru am înţeles că acelaşi lucru s-a întâmplat şi la celelalte partide, erau chestiuni tehnice legate de tabele. Am depus toate hârtiile, avem un număr de înregistrare. Începând de astăzi (marţi - n.r.) pornim oficial în campania pentru europarlamentare. Acum mergem la partid unde ne aşteaptă Liviu Dragnea. Vor urma mitinguri teritoriale şi urmează campania în teritoriu. Vom fi prezenţi printre oameni permanent, non-stop alături de oameni”, a afirmat Codrin Ştefănescu la sediul BEC.

Rovana Plumb, cea care deschide lista PSD la europene i-a rugat pe români să nu trimită la Bruxelles persoane care votează împotriva propriei ţări.

„Sunt onorată să fac parte din echipa PSD, o echipă ai cărei oameni se vor lupta la Bruxelles pentru România, pentru binele românilor. O echipă de oameni care îşi iubesc ţara şi îi rog pe această cale pe români să nu trimită în PE persoane care votează împotriva propriei lor ţări. Să trimită o echipă de patrioţi aşa cum suntem noi, pentru că noi considerăm că România are drepturi egale în UE, România are de oferit în UE, România merită mai mult şi românii merită mai mult, Dumnezeu să ne ajute”, a spus Plumb.

Jurnalista Carmen Avram a afirmat că echipa PSD care va ajunge la Bruxelles vrea să redea României strălucirea de odinioară.

„Aş vrea ca dorinţele lor să ajungă la Bruxelles şi România să recapete strălucirea pe care a pierdut-o din varii motive. Dacă vreţi să duceţi cu noi această bătălie pentru România, vă rugăm să ne fiţi alături, să votaţi această echipă, pentru că după 27 de ani de jurnalism vă pot garanta că aceasta e cea mai bună echipă să fie repusă acolo unde îi este locul”, a spus Carmen Avram.

Chris Terheş, recent înscris în partid, intrat şi el în competiţia alegerilor pentru Parlamentul European, a declarat că PSD are cea mai bună echipă pentru europene.

„Multumesc tuturor pentru această oportunitate specială. Cred că fiecare român care priveşte această lista va vedea că este cea mai bună echipă care îi poate reprezenta la Bruxelles. Sunt membru nou în partid şi am o oarecare reţinere, dar vreau să mulţumesc cu această ocazie absolut fiecărui membru care s-a ocupat de semnături, de transmiterea mesajului în ţară. Să facă lumea comparaţie cu celelalte liste. Aici e cea mai bună echipă, cea mai tare. Cred că avem ocazia ca în două luni să repunem România pe hartă şi să trimitem la Bruxelles persoane care pot cu adevărat să reprezinte şi să se lupte pentru România”, a explicat Terheş.

Actualul lider al eurodeputaţilor PSD, Dan Nica, a spus că „această echipă pe care o aveţi în faţa voastră le spune un singur lucru – La bruxelles trebuie să te lupţi pentru fiecare român. Să ne apărăm ţara, să nu îi vorbim de rău şi să luptăm pentru fiecare român”.

Europarlamentarul Gabriela Zoană a afirmat „ne-am luptat în PE, pentru români ne vom lupta în continuare. Ştiţi cine suntem, ce am făcut, guvernul a luat cele mai bune măsuri. Votând alături de noi votaţi România în Europa”.

Liderii PSD au votat, luni, în şedinţa CExN, lista formaţiunii pentru alegerile europarlamentare. Astfel, pe primele trei locuri se află Rovana Plumb, Carmen Avram şi Claudiu Manda, a anunţat liderul formaţiunii, Liviu Dragnea.

Lista completă a PSD, votată în şedinţa CExN al partidului:

1. Rovana Plumb

2. Carmen Avram

3. Claudiu Manda

4. Cristian Terhes

5. Dan Nica

6. Maria Grapini

7. Tudor Ciuhodaru

8. Dragoş Benea

9. Victor Negrescu

10. Andi Cristea

11. Natalia Intotero

12. Gabriela Zoană

13. Bianca Gavriliţă

14. Emilian Pavel

15. Doina Pană

16. Crina Fiorela Chilat

17. Bălănică Mariana

18. Răzvan Popa

19. Luminiţa Jivan

20. Păvelescu Alin

21. Augustin Ioan

22. Cătălin Grigore

23. Paţurcă Roxana

24. Oana Florea

25. Pui Dragoş Cristian

26. Macaveiu Mihai Ion

27. Liviu Brăiloiu

28. Florin Manole

29. Ion Voinea

30. Horia Grama

31. Alexandru Popa

32. Aida Căruceru

33. Gheorghe Tomoiagă

34. Anca Daniela Raiciu

35. Marius Mărgărit

36. Calenţaru Nasi

37. Cristina Tărteaţă

38. Petru Moţ

39. Luminiţa Ţundrea

40. Iacob Emanuel

41. Cătălin Mitică Unciuleanu

42. Gabriel Bogdan Răducanu

43. Andrei Sima

44. Laurenţiu Ion Fluerici

