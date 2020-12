PSD cere demisia lui Marcel Boloş din funcţia de ministru al Fondurilor Europene

„Am atras atenţia public în repetate rânduri că Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă nu corespunde cerinţelor europene şi că riscă să fie respins. Într-o scrisoare deschisă am prezentat în detaliu nenumăratele probleme în construcţia planului naţional şi am propus soluţii concrete pentru modificarea documentului. Am realizat chiar un studiu detaliat şi am propus un dialog naţional pentru construcţia planului”, transmite europarlamentarul Victor Negrescu.

Potrivit lui Negrescu, „din păcate reprezentanţii PNL au ignorat aceste aspecte iar, conform informaţiilor apărute recent pe surse, datele sunt îngrijorătoare”.

„Din informaţiile primite reiese faptul că instituţiile europene sunt nemulţumite privind planul propus. Este o nouă dovadă a incompetenţei celor de la guvern şi cred că este timpul ca titularul funcţiei de Ministru al Fondurilor Europene să demisioneze. România nu poate rata accesarea celor 30 de miliarde de euro alocate pe baza formulei realizate de instituţiile europene. Politizarea, lipsa dialogului şi a transparenţei, aroganţa pun în pericol aceste resurse extrem de importante pentru redresarea economică a României. Revin la propunerea făcută anterior: realizarea unui plan naţional discutat cu societatea civilă, partidele politice, sindicatele şi patronatele, aprobarea sa de către Parlament şi implementarea de către un task-force specializat cu experienţă care să fie cunoscut publicului şi care să prezinte periodic rapoarte privind stadiul de implementare a planului”, conchide europarlamentarul social-democrat.