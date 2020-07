PSD fuge de interlopi, iar PNL se face că nu-i vede

Mai multe interceptări îţi arată cum lumea interlopă face legea în judeţul Ilfov. Iar PSD reacţionează. Asta deşi fostul secretar executiv al PSD Ilfov, Florian Puiu, este un veteran din Clanul Sportivilor şi ambasador al mai multor sindicate interlope.

Pentru că dă bine înainte de alegeri, PSD vrea o organizaţie curată la Ilfov, iar Ciolacu a anunţat dizolvarea acesteia. Nu la fel reacţionează şi Partidul Naţional Liberal. În interceptări apare şi numele lui Hubert Thuma, candidat PNL la Consiliul Judeţean Ilfov. „E fratele meu”, aşa îl prezintă Florian Puiu pe liberalul Thuma.

Iar numele lui Huber Thuma nu are de-a face doar cu lumea interlopă. Are la activ şi o condamnare penală. Pentru corupţie. Dar din 2014 timpul a trecut, iar cazierul s-a curăţat. După decizia PSD am sunat şi la PNL, să vedem dacă îşi mai susţin sau nu candidatul după aceste interceptări.

„Nu dau declaraţii despre ce-o spus nu ştiu ce interlop. Şi numele meu este folosit în alte locuri. Asta nu înseamnă că trebuie luate în seamă declaraţiile unuia care spune stai, că-l cunosc şi pe Sighiartău sau pe x sau pe y. Nu susţin un condamnat penal, susţin un om reabilitat, care nu are cazier judiciar”, a spus Robert Sighiartău, secretar general al PNL.