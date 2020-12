PSD: Iohannis să îşi reamintească faptul că în spate nu are steagul PNL, ci steagul României

„Solicităm imperativ preşedintelui să lase jocurile de culise care deja au dus România în situaţia dezastruoasă de astăzi şi să respecte voinţa electoratului, să conştientizeze că este şeful unui stat aflat în criză profundă, că s-a încheiat campania electorală. Solicităm să îşi reamintească faptul că în spate nu are steagul PNL, ci steagul României, să respecte regulile democraţiei, iar pentru asta să desemneze un premier din partea PSD. Cu siguranţă, doctorul Rafila îşi va putea construi o majoritate, fiindcă există parlamentari raţionali în aproape fiecare partid reprezentat în viitorul Parlament”, transmite Alfred Simonis.

El afirmă că şeful statului şi liderii partidelor care au pierdut alegerile sunt preocupaţi „doar de jocuri de culise pentru a confisca voturile românilor.

„Nu ştiu dacă aceasta este propunerea preşedintelui, nu ştiu nici măcar dacă este propunerea PNL. Personal, am o părere bună despre domnul Ciucă, despre cariera militară a dânsului, însă totuşi să nu uităm că nu suntem o ţară bananieră, suntem o republică democratică, iar prin Europa n-am mai văzut militari în conducerea guvernelor. Militarii au treaba lor, sunt de respectat pentru asta, iar guvernele sunt conduse de oameni politici, de specialişti în alte domenii. Dar să ajungem şi-acolo! Eu totuşi repet că consider că prima propunere, prima opţiune a preşedintelui trebuie să fie domnul Rafila, propunerea PSD, având în vedere situaţia epidemiologică, criza sanitară în care se află România. Cred că un specialist în acest domeniu, măcar pentru o perioadă de timp, este cea mai indicată persoană pentru a coordona şi campania de vaccinare, dar şi toate măsurile care trebuie implementate în perioada următoare”, spune liderul deputaţilor PSD, întrebat ce părere are PSD despre propunerea Nicolae Ciucă.