PSD îşi conturează taberele în preajma congresului. Atacuri la adresa conducerii interimare „Paul Stănescu & Co”

”Când te întinzi mai mult decât îţi este pătura nu poţi rămâne fără reacţii! Nu am vroit sa intru în nicio polemică internă de partid, până acum, şi mi-am dorit, ca de data asta, orice competiţie internă să rămână in interiorul partidului ! Însă, în momentul în care penibilul şi tupeul unui coleg, care iese permanent public ţipând jalnic că alţi colegi destabilizează partidul, atinge cote alarmante, sunt obligat să intervin”, a scris pe Facebook Cătălin Rădulescu.

El mai afirmă că face politică de 27 de ani, dar nu s-a supărat când în funcţii de partid sau ministeriale fost puşi ”colegi care au crezut că după ce au condus tractoare, au vândut bilete pe la săli de cultură, au dus genţile altora, au vândut cârnaţi prin pieţe sau au intermediat vânzări de păduri sau vânători teroriştilor şi apoi au fost ajutaţi sa facă facultăţi pe <şest>, pe la Universitatea Ecologică, sau alte universităţi private, culminând cu studii făcute la Universitatea SRI-ului , că vorba aceea de la incultură şi analfabetism la pâră şi informare e un pas mic”.

”Măi Paulică, tu care te crezi vreo marcă <de blugi > în partidul nostru, şi după ce nici măcar nu ai învăţat la şcoala că se spune matematică şi nu <artmetica>, şi care ai fost ajutat de Liviu Dragnea ( la rugămintea tatălui tău) ca de pe tractor să faci şi facultate ( tot particulară, tăticu?) şi apoi să ai ascensiunea pe care nu o visai în viaţa ta, în administraţie şi politică, tu vrei să te compari cu Eugen Teodorovici? Sau cu Pleşoianu, Şerban Nicolae, Grindeanu, Vasile Dâncu, Codrin , Ionel Arsene şi alţii? Mor de râs”, a adăugat Cătălin Rădulescu.

El i-a cerul lui Paul Stănescu o situaţie clară cu cele 20 de milioane de euro cheltuite de când a venit secretar general.

Liderul PSD Neamţ Ionel Arsene, unul dintre apropiaţii lui Dragnea pe vreme când conducea partidul, l-a acuzat pe Stănescu de folosiea unor ”metode specifice vechii Securităţi” pentru a-şi discredita adversarii şi i-a atras atenţia că PSD este ”un tractor cam mare”.

”Paule, îţi spun eu că Eugen Teodorovici este un politician din noua generaţie, capabil să înţeleagă că vechile metode de a face politică nu mai dau rezultate. Acţiunile lui de a face opoziţie reală la actuala putere liberală, care a prăbuşit România, sunt ceea ce aşteaptă cu adevărat oamenii. Cât despre alegerile interne, părerea mea este că ar trebui să mai ai puţină răbdare şi, în loc să îţi critici public colegii de partid, mai bine să arăţi tu cu ce eşti mai bun, ce te face pe tine să fii o alternativă, deşi ştii şi tu prea bine că PSD e un tractor cam mare”, a scris scris Ionel Arsene pe Facebook.

Un alt atac lansat la adresa conducerii interimare a fost al lui Răzvan Cuc, unul din apropiaţii lui Arsene.

”Când simţi că pierzi controlul, ataci public fără să te uiţi în jurul tău. Paul Stanescu & Co s-au trezit şefi peste Partid şi se cred atotputernici. Când un membru PSD îşi permite să aibă propria opinie, să nu fie de acord cu Paul Stanescu & Co, devine ”un aventurier politic” care e ”preocupat doar de funcţii”. Se spune că în politică scopul scuză mijloacele, însă ceea ce face actuala conducere interimară nu mai are niciun scop. Sau poate singurul scop este unul pe care îl ştiu doar ei şi se pare ca o mare parte a partidului nu îl prea înţelege. În urmă cu un an, Paul Stănescu susţinea că ”trebuie să lăsăm tinerii în fruntea partidului”. Bineînţeles, atunci nu ştia încă de planul de preluare-predare a partidului, iar acum foloseşte aceleaşi metehne vechi pentru a-şi păstra funcţia luată nedemocratic. Mă întreb cine sunt tinerii ăştia liberi care au preluat partidul? Paul Stănescu & Co? Actuala conducere PSD trebuie să înţeleagă că oamenii s-au săturat de aceleaşi feţe, e momentul ca în PSD să vină oameni cu experienţă politică şi cu o viziune nouă. E nevoie de un congres corect, democratic, cu dezbateri reale şi critici constructive”, a scris Răzvan Cuc pe Facebook.

Atacurile lansate de Arsene şi Cuc vin după un schimb de replici, prin intermediul presei, între Eugen Teodorovici şi Paul Stănescu.

Paul Stănescu, secretarul general interimar al PSD, a declarat marţi, ca răspuns la criticile adresate de Eugen Teodorovici actualei conduceri interimare a PSD, că acesta este un aventurier politic, preocupat să vâneze funcţii, „o calamitate atunci când s-a aflat la conducerea partidului”.