Raluca Prună, membru fondator alături de Dacian Cioloş, nemulţumită de ideile promovate: Mă despart categoric de PLUS

Fostul ministru al Justiţiei Raluca Prună a precizat, marţi, că se desparte ”categoric” de PLUS, afirmând că nu poate fi de acord cu ideile promovate în numele partidului de Oana Bogdan privitor la renunţarea la proprietate şi că e păcat că PLUS se lasă târât într-un asemenea subiect.

”În ultimele săptămâni am fost întrebată dacă sunt de acord cu cele susţinute de PLUS, prin Oana Bogdan. Evident că nu pot fi de acord. Mă despart categoric de PLUS, pe care nu îl înţeleg de ce intră captiv într-un subiect ales de Oana şi care nu e ceea ce trebuie rezolvat în România.

Problema României nu este renunţarea la proprietate, ci în primul rând repararea efectelor naţionalizării - neterminată la aproape 30 de ani de post comunism. Asta aş fi vrut să aud de la PLUS în materia proprietăţii, ca jurist şi ca votant”, a scris pe Facebook Raluca Prună, fost ministru al Justiţiei în guvernul condus de Dacian Cioloş, liderul PLUS.

Prună mai susţine că apelul la statistici din Occident unde din ce în ce mai mulţi oameni ar renunţa la proprietate este de neidentificat în vreo statistică.

”Ţara pe care Oana Bogdan şi cu mine o cunoaştem bine, fals invocată ca exemplu de schimbare de paradigma asupra proprietăţii, este una în care procentul de proprietari a crescut mereu în ultimii ani. Peste 70% din belgieni sunt proprietari. E păcat că PLUS se lasă târât într-un asemenea subiect. E păcat de sutele de oameni care fac imaginea PLUS în moduri discrete şi profesioniste, de tot efortul celor care am făcut cu putinţă PLUS şi care nu ne putem regăsi în noua lui arhitectură. E păcat că oamenii noi în politica nu înseamnă în primul rând să ne ocupam fiecare de ceea ce ne pricepem să facem. Un program politic este o ofertă electorală. Şi e bine să fie clară, cu o viziune pe termen lung, cu argumente care să ţină şi cu soluţii credibile. Chestia cu Uber şi belgienii care ar justifica un fel de renunţare la proprietate în România, printr-o altă manieră de a locui un spaţiu, e atât de inexactă că nu poate fi considerată o oferta serioasă. Colocuirea este mai degrabă despre respectul celor care locuiesc împreună un spaţiu, nu despre renunţarea la proprietate. Ba mai mult, colocuirea presupune ca toţi să ne purtam ca nişte ‘buni proprietari’ cu spaţiul pe care îl locuim împreună”, a adăugat Raluca Prună.

Ea precizează că postarea sa nu este un atac la persoană.

”A pune în discuţie idei emise de o persoană, nu înseamnă a ataca persoana. A arăta că argumente şi idei nu sunt fără fisură ţine de o gândire critică, de un mod de a dezbate pentru a sublima idei care să reziste criticii”, a conchis fostul ministru al Justiţiei.

Reacţia fostului ministru vine după ce în presă a apărut o declaraţie a Oanei Bogdan, membru în conducerea PLUS, referitoare la renunţarea benevolă la proprietate.

