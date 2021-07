Raluca Turcan insistă. „La mulţi ani, Eminescu”, după ce i-a urat „La mulţi ani” baronului Brukenthal, mort din 1803

Raluca Turcan scrie pe Facebook că face precizările cu întârziere pentru că a fost „blocată” într-o întâlnire la Constanţa.

„Nu mi-am putut imagina interpretările de pe pagina de Facebook. Acesta este mesajul meu pentru oamenii de bună-credinţă care vor să îl citească. Aşadar, spunem <La Mulţi Ani, Mihai Eminescu> în fiecare an de 15 ianuarie. Suntem mândri de moştenirea lăsată nouă, tuturor, prin geniul creator al lui Mihai Eminescu, poetul nepereche al neamului românesc. Prin acel <La Mulţi Ani> de 15 ianuarie marcăm în fiecare an ziua de naştere a marelui poet. Similar, astăzi, 26 iulie 2021, marcăm 300 de ani de la naşterea baronului Samuel von Brukenthal. La nivel local, moştenirea culturală lăsată de Samuel von Brukenthal va dăinui şi ea reprezintă şi va continua să reprezinte un motiv de mândrie pentru Sibiu, pentru sibieni şi pentru toţi oamenii educaţi din România. Samuel von Brukenthal este, aşadar, aniversat în fiecare an la Sibiu, pe 26 iulie”, scrie Turcan.

Ea îi îndeamnă pe cei care vor „să îl descopere” pe Samuel von Brukenthal să înceapă la muzeul cu acelaşi nume, „imaginat chiar de Samuel von Brukenthal, muzeul se află în Piaţa Mare şi va fi deschis de miercuri, de la 9.00. PS: cât despre baronii PSD cu 4 clase şi doctorate furate şi care acum simt din nou nevoia să se dea deştepţi, să nu se panicheze, că vor avea şi ei muzeul lor: Muzeul Jilava! Lor, <La Mulţi Ani> cu executare!”.

Ministrul Muncii Raluca Turcan a fost ironizată după ce i-a urat „La mulţi ani!”, într-o postare pe Facebook, baronului Samuel von Brukenthal, decedat în 1803.

Ulterior, ministrul şi-a editat postarea, renunţând la urare.