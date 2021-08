Raluca Turcan: „Lumea m-a întrebat cum am putut să colaborez cu Orban după jignirile din trecut?”

Raluca Turcan, candidat la şefia PNL Sibiu la alegerile care se desfăşoară vineri, a declarat că s-a încercat destabilizarea organizaţiei de către anumiţi colegi.

„Vor fi colegi care vor avea indecenţa să facă referiri la mine, să susţină atacuri suburbane, aşa cum am văzut în spaţiul public, aşa cum vedem zilnic la televizor, nu doar împotriva mea, ci împotriva fiecărui ministru din cabinetul Cîţu şi împotriva primului-ministru”, a spus Raluca Turcan.

Ea susţine că nu este în competiţie cu Constantin Şovăială, ci cu Ludovic Orban.

„Este o competiţie a mea cu Ludovic Orban, pentru că, din nefericire, domnule preşedinte al partidului aţi girat ceea ce se întâmplă astăzi în PNL Sibiu. Şi vreau să vă mai fac o mărturisire, pentru că multe lume m-a întrebat: Cum am putut să colaborez cu Ludovic Orban după jignirile pe care mi le-a adus în trecut? Am făcut-o pentru că am considerat că PNL merită acest efort şi l-am iertat, am tăcut şi am construit alături de o mână de colegi PNL-ul de astăzi”, a adăugat Raluca Turcan.

„Faptul că acum se încearcă jocuri de culise la Sibiu nu-mi demosntrează decât că e urât ce se întâmplă, chiar şi pentru dumneavoastră domnule preşedinte Ludovic Orban”, a mai spus actualul ministru al Muncii.

Anterior discursului lui Raluca Turcan, preşedintele PNL Ludovic Orban a spus că i-ar fi plăcut să o susţină pe aceasta la alegeri, dar că Raluca Turcan a decis să nu îl mai susţină pe el: „Nu înţeleg de ce”.