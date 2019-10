Răspunsul unui social-democrat când a fost întrebat de ce s-a abţinut la votul privind respingerea citirii moţiunii

Social-democratul Viorel Arcaş, întrebat la Sibiu de ce s-a abţinut la votul privind respingerea citirii moţiunii de cenzură în plenul reunit de miercuri, deşi a fost prezent în sală, a spus că este vorba de o greşeală.

Viorel Arcaş a afirmat că a ajuns târziu în Parlament şi nu este aliatul altcuiva.

„A fost o greşeală. Trebuia să ajung la 12 noaptea şi din cauza unei probleme cu linia de transport am ajuns a doua zi. Am venit direct acolo. Eu abia am intrat în sală şi am apucat să bag cartela pentru prezent. Nu sunt un aliat al altcuiva. Nu sunt un plimbăreţ şi niciodată nu voi trăda”, a afirmat acesta.

Liderul senatorilor PSD Cosmin Preda şi senatorii social-democraţi Paul Stănescu şi Viorel Arcaş sunt cei trei parlamentari care s-au abţinut la votul privind respingerea citirii moţiunii de cenzură în plenul reunit de miercuri, deşi au fost prezenţi în sală. De asemenea, deputatul PSD Andrei Pop s-a abţinut la votul din plenul reunit.

Paul Stănescu a declarat că el, împreună cu Viorel Arcaş şi liderul senatorilor PSD Cosmin Preda, au uitat să voteze „pentru" ordinea de zi şi implicit pentru citirea moţiunii în Parlament: „Eu cu liderul de grup şi domnul Arcaş nu ne-am dat seama şi am votat «prezent» şi atât, nu am votat «pentru» din greşeală (...) Pur şi simplu am greşit. Am votat «prezent» şi trebuia să votăm «pentru» (...) am greşit" , spunea Paul Stănescu.

Dezbaterea moţiunii de cenzură va avea loc joia viitoare, de la ora 10.00.

Preşedintele Camerei Deputaţilor Marcel Ciolacu spunea că PSD a pierdut matematic majoritatea în Parlament.

