Reacţia PNL după ce Senatul a respins ordonanţa de urgenţă care corectează măsurile OUG 114/2018

Liberalul Ionel Dancă, şeful Cancelariei prim-ministrului, a scris, luni seara, pe Facebook, faptul că PSD a anulat abrogarea măsurilor de corectare a OUG 114/2018 pentru a/şi salva indemnizaţiile.

Liberalul Ionel Dancă a scris pe Facebook, luni seara, că parlamentarii PSD „au sacrificat măsurile de corectare a prevederilor din OUG 114 incluse în prima ordonanţă a Guvernului PNL din acest an”.

„PSD tocmai a anulat la Senat abrogarea măsurilor nocive pentru economie din OUG 114. Nu mai au nicio limită. Pentru a-şi salva indemnizaţiile îngheţate prin OUG 1/2020, parlamentarii PSD au sacrificat măsurile de corectare a prevederilor din OUG 114 incluse în prima ordonanţă a Guvernului PNL din acest an. Din păcate, măsurile bune de reformă, la care am lucrat atât de mult alături de colegii mei in guvernarea PNL, sunt anulate în mod iresponsabil de majoritatea roşie toxică din Parlament care se ţine cu dinţii de scaune şi de privilegii. Este tot mai clar pentru toată lumea că este nevoie de un nou Parlament care să sprijine agenda reformatoare a PNL. #Anticipate”, scrie Dancă.

Reacţia şefului Cancelariei prim-ministrului a venit după ce, luni, Senatul a respins ordonanţa de urgenţă a Guvernului 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, mai exact care modifică prevederi din OUG 114/2018. Senatul este prim for sesizat pe proiectul de lege, decizională fiind Camera Deputaţilor.

