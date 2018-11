Replica lui Băsescu, după ce numele său apare în scandalul Valiza: Numărul meu de telefon, public; se poate afla în agenda oricui

Fostul preşedinte Traian Băsescu a precizat luni, urmare a unor informaţii că numărul său de telefon s-ar afla în agenda din ”celebra valiză găsită pe câmp”, că acesta este ”public cunoscut” şi se poate afla în agenda oricărei persoane, însă a negat că a discutat cu persoanele din conducerea Teldrum.

”Pentru bună regulă şi pentru a preveni speculaţiile, fac următoarele clarificări. Înţeleg că în deja celebra valiză „găsită pe câmp” şi care ar conţine acte ale firmei Teldrum, s-ar fi găsit şi o agendă cu numere de telefon aparţinând unui manager al firmei şi că în agendă se află şi numele meu, drept pentru care fac următoarele precizări:

1. Numărul meu de telefon (mobil şi fix) este public cunoscut şi se poate afla în agenda oricărei persoane;

2. Nu am cunoscut, nu am întâlnit voit şi nu am vorbit niciodată la telefon sau direct cu oameni din conducerea Teldrum.



Să aveţi o zi bună!”, a scris pe Facebook Traian Băsescu.

Rise Project a intrat în posesia unor documente importante, pe care DNA nu le-a găsit la percheziţiile de la Tel Drum,dar a dat peste ele un sătean din Teleorman. În hard-ul din valiză se află schiţa casei lui Dragnea şi mailuri trimise de fiul său.

În valiză exista şi o agenda cu 980 de numere de telefon strânse în ultimii ani: “Băsescu”, “Hrebe”, “Dăncilă”, “Bănicioiu”, “Pieleanu” etc. Unul se remarca, scris cu pauză între majuscule: “L I V I U”.

