Replica USR, după criticile aduse de Cîţu: „Are şcoala fake news-ului şi a manipulării”

„Florin Cîţu, iresponsabilitatea, minciuna şi manipularea. Florin Cîţu, premier demis, îşi arată adevărata personalitate. Inventează minciuni, doar ca să îi fie bine. Ultima minciună se referă la propunerile USR cu legătură directă pe bugetul alocat Ministerului Apărării. Numai că, acum, minciunile domnului Cîţu trec graniţa României. Nu-i mai ajunge să-i mintă zilnic pe români, a ajuns să-i mintă şi pe aliaţii noştri. În această dimineaţă, voluntar, a minţit din nou. Poate nu-şi dă seama, dar nu face decât să distrugă punţi de legătură şi relaţii externe în care România excelează”, scrie pe Facebook Bogdan Rodeanu, vicepreşedinte al Comisiei pentru Apărare din Camera Deputaţilor.

El precizează că alocarea a două procente pentru bugetul Ministerului Apărării este „un angajament pe care România şi l-a luat în cadrul Alianţei, nu numai ca membru al acesteia, dar şi ca pilon principal de stabilitate NATO pe Flancul Estic al Europei”.

„Domnul Cîţu pare din ce în ce mai mult un om al valorilor nedemocratice. Priveşte zilnic spre Est, atunci când foloseşte metode evidente de dezinformare a românilor şi a partenerilor naţionali. Florin Cîţu are şcoală. Are şcoala fake news-ului şi a manipulării, atât de des şi de bine folosită de Federaţia Rusă. Ce e mai rău este că i-a contaminat şi pe colegii săi de mitomanie. Este la fel de grav să vezi minciunile lui Cîţu atât de repede folosite şi distribuite de către colegii lui de partid. Am văzut asta azi (marţi - n.r.), la audieri unde acest fake news a fost ridicat în dezbatere, contrar a ceea ce scria negru pe alb în suportul de guvernare. Un lider adevărat nu îşi manipulează colegii pentru a-şi acoperi propriile slăbiciuni. Un lider adevărat nu-şi ascunde propria cădere politică după colegii de partid. Spun clar şi răspicat: În fiecare an, sunt alocate două procente din PIB Ministerului Apărării. Şi aşa va rămâne! În fiecare an, prin Legea Bugetului de Stat pe anul respectiv”, adaugă Rodeanu.

Bogdan Rodeanu mai afrmă că USR propune un guvern pentru că „toţi ceilalţi au fugit de responsabilităţi”.

„Şi mai afirm un lucru, că #romaniitrebuiesastie: Am venit în faţa ţării cu o propunere de guvern pentru că toţi ceilalţi au fugit din faţa acestei responsabilităţi. Nu ne asumăm doar Dezvoltare, Reformă şi gestiune administrativă. Ne asumăm direct gestionarea celor două crize majore, cea sanitară şi cea generată de creşterea preţurilor la energie. Domnule preşedinte al PNL, poate nu aţi realizat, dar politica României este să construiască şi să exporte stabilitate şi siguranţă pentru întreg continentul european, dar paranoia declaraţiilor dumneavoastră riscă să destabilizeze tot acest efort naţional.Domnule Cîţu, spuneţi asta românilor, dacă tot aţi fugit de responsabilitate”, conchide vicepreşedintele Comisiei pentru Apărare din Camera Deputaţilor.

Reacţia lui Bogdan Rodeanu vine după ce preşedintele PNL, Florin Cîţu, a criticat marţi dimineaţă USR pentru că în programul de guvernare al cabinetului propus de Dacian Cioloş a alocat apărării mai puţin de 2% din PIB. Este o primă încălcare a legăturii noastre cu NATO, a spus Cîţu care a afirmat că liberalii nu vor vota propunerile de miniştri ai USR.