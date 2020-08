Principalele declaraţii susţinute de Marcel Vela:

Va prezint hotararea privind instituirea starii de alerta. Comitetul National pentru Situatii de Urgenta adopta prezenta hotarare:

Se declara stare de alerta pentru o perioada de 30 de zile. Regulile de desfasurare a unor activitati care necesita masuri de protectie se adopta prin ordin comun. Autoritatile locale emit acte normative si administrative potrivit normelor de competenta si domeniile de activitate pe care le gestioneaza. Se dispun masurile necesare prevenirii combaterii infectiilor. Aceasta hotarare se va publica in Monitorul Oficial.

Principalele declaraţii susţinute de Raed Arafat:

Anexa urmeaza a fi publicata in Monitorul Oficial. Mentionez anumite aspecte care sunt prevazute in anexa.

O masura importanta: Începand cu 15 mai in spatiile comerciale, mijloacele de transport in comun, spatii se inchise se instutuie obligativitatea mastii.

Operatorii publici si privati au obligatia sa ia masuri pentru: dezinfectarea manilor, respectarea regulilor in spatii comune, decalarea programului de lucru pentru un numar mai are de 50 de oameni.

Institutiile publice si private care desfasoara activitati de lucru cu publicul iau masuri astfel: sa fie respectata o distanta minima de 2 m, sa nu prmita accesul celor a caror temperatura masurata depaseste 37,3 grade Celsius, sa asigure dezinfectarea suprafetelor.

E suspendata activitatea de servire si consum a localurilor publice cat si a teraselor. Sunt exceptate activitati de preparare a hranii si a bauturilor, precum si cele de tip room service, drive in, etc.

Se prelungeste masura suspendarii zborurilor pentru toate aeroporturile din Romania pentru o perioada de 14 zile. Se suspenda transportul rutier international de persoane prin servicii regulate si internationale pana in 1 iunie 2020. Exista exceptii care urmeaza sa fie vazute in anexa. Se reia activitateea cabinetelor dentare, asistenta cazurilor medicale ambulatorii.

Se instituie pentru toate persoanele care vin din strainatate masura carantinarii la locuinta, iar pentru cele care nu au posibilitea indeplinirii conditiilor se poate opta pentru masura carantinei institutionalizate in spatii puse la dispozitie de autoritati. Cei care incalca carantina la domiciliu vor fi transferati catre carantina institutionalizata. Masurile de carantina instituite pe durata starii de urgenta si nu au fost revocate, se mentin. Se mentine inchiderea unor puncte de trecere de frontiera de stat.

Incepand cu data de 15 mai, e permisa circulatia persoanelor in interiorul localitatii cu respectarea normelor. Nu mai trebuie declaratie. Redeschiderea parcurilor pentru public, cu expceptia locurilor de joaca pentru copii. Se mentine masura suspendarii cursurilor pana la finalul anului scolar/universitar. Se mentine coordonarea operatioanala a serviciilor de ambulanta si a politiei locale.

Marcel Vela: Masurile se adopta prin ordin comun al MS si al ministrului de competenta in domeniul respectiv.

Principalele declaraţii susţinute de Nelu Tătaru:

„Odata cu ora 00, Romania trece in stare de alerta. Suntem pe o panta usor descendenta cu un numar de cazuri noi in scadere. Suntem intr-un context in care ramanem cu precautii. Reluarea activitatilor se desfasoara in cadrul unor reguli. Reluarea sporturilor individuale sau a cantonamentelor le gasiti in ordinul comun.

Incepand cu 15 mai se reiau slujbele religioase in exteriorul bisericilor. Aceste reguli, care au fost evaluate, vor fi intr-un ordin comun. Se reiau sau se dechid hotelurile. Deschiderea saloanelor de ingrijire si regulile aferente le veti gasi intr-un ordin comun cu Ministrul Economiei si Ministrul Muncii.

Se reiau activitatile in cabinetele de stomatologie. Pacientii care au si patologie Covid se vor putea desfasura in cabinete special desemnate. Ramanem in continuare intr-o pandemie. Suntem in desfasurarea unei patologii si nu trebuie sa o scapam din mana. Momentul relaxarii nu trebuie sa uite de precautii si de reguli. Vom evalua aceasta relaxare la 14 zile.

Marcel Vela: Vreau sa spun ca principalul nostru scop e protejarea sanatatii populatiei, Doar impreuna putem reusi. Trebuie sa fim cu totii responsabili. Va dorim multa sanatate!

Hotarare CNSSU Nr.24 Din 15... by Mediafax.ro on Scribd

Declaratie Pe Propria Raspu... by Mediafax.ro on Scribd