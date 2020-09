Secretarul general NATO a discutat cu Donald Trump /Stoltenberg: Cooperarea NATO în Europa este bună

Alianţa Nord-Atlantică a intensificat prezenţa militară în Europa în ultimii ani, a declarat, luni seară, secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, precizând că a discutat cu preşedintele SUA, Donald Trump, în contextul informaţiilor privind posibila reducere a efectivelor militare din Germania.

Germania şi alte ţări europene au exprimat preocupări privind un plan referitor la posibila diminuare a efectivelor militare americane. Întrebat despre acest plan, Jens Stoltenberg a refuzat să facă vreun comentariu direct despre "informaţii obţinute de presă" ori despre "speculaţii", subliniind însă că se consultă "constant" cu Washingtonul despre prezenţa militară americană în Europa.

"În ultimii ani, am asistat la o suplimentare a prezenţei militare americane în Europa. Şi nu este vorba doar despre Germania. Am asistat la trimiterea unei noi brigăzi a SUA în Europa, am avut o prezenţă prin rotaţie mai intensă, iar Statele Unite au preluat comanda unui batalion din Polonia", a afirmat Jens Stoltenberg, conform ediţiei germane a publicaţiei The Local.

În pofida tensiunilor politice, Jens Stoltenberg a subliniat: În prezent, "avem o cooperare mai bună în Europa decât în urmă cu câţiva ani".

Ulterior, Jens Stoltenberg a anunţat că a avut o conversaţie cu preşedintele SUA, Donald Trump. "Este bine că am discutat cu preşedintele Donald Trump despre teme importante de securitate, inclusiv despre situaţia din Afganistan, despre lupta noastră comună de combatere a terorismului internaţional şi despre importanţa de a menţine Alianţa Nord-Atlantică puternică într-o lume din ce în ce mai competitivă", a transmis Jens Stoltenberg prin Twitter.

Administraţia Donald Trump intenţionează să reducă semnificativ, conform unor surse de la Washington şi Berlin, numărul militarilor americani din Germania, în contextul disensiunilor cu Guvernul Angela Merkel, existând semnale că trupele ar putea fi transferate spre centrul şi estul Europei. Casa Albă nu a confirmat încă planul, iar Guvernul Angela Merkel nu a fost informat.

În Germania se află permanent 34.500 de militari americani, dar numărul personalului militar al SUA poate atinge nivelul de 52.000 prin rotaţii ori în timpul exerciţiilor. Potrivit unor surse citate de cotidianul The Wall Street Journal, preşedintele Donald Trump a cerut Pentagonului să retragă 9.500 de militari din Germania, dar surse citate de revista Der Spiegel afirmă că efectivele ar putea fi reduse cu 5.000-15.000 de militari. Administraţia Donald Trump ar fi ordonat reducerea efectivelor din Germania printr-un memorandum semnat recent de consilierul prezidenţial pentru Securitate Naţională, Robert O'Brien.

Iniţiativa Administraţiei Donald Trump de reducere a trupelor SUA din Germania riscă să afecteze relaţiile cu aliaţi vest-europeni, iar transferul militarilor spre estul Europei va atrage riposta Rusiei, afirmă experţi citaţi de cotidianul The Wall Street Journal. "Planul arată încă o dată că Administraţia Donald Trump neglijează o sarcină elementară de conducere: implicarea aliaţilor în procesul decizional. Toată lumea beneficiază de pe urma coeziunii alianţei, doar Rusia şi China pot beneficia de disensiuni", afirmă Johann Wadephul, vicepreşedintele grupului Uniunii Creştin-Democrate (CDU) din Bundestag.

Decizia preşedintelui Donald Trump de reducere a efectivelor militare din Germania evidenţiază o "disociere completă între tendinţa NATO de impulsionare a statelor membre în sensul consolidării capacităţilor pentru contracararea Rusiei şi realitatea priorităţilor americane", a declarat un diplomat european citat de WSJ.

Iar eventualitatea transferării trupelor americane în Polonia sau în alte ţări central ori est-europene riscă să genereze o reacţie simetrică din partea Rusiei, avertizează analistul Victor Olevich, din cadrul Centrului pentru Politici Actuale. "Posibilitatea mutării trupelor spre est, din Germania în Polonia, va amplifica presiunile asupra frontierelor vestice ale Rusiei şi va atrage măsuri de ripostă vizibile din partea Moscovei", a avertizat expertul.