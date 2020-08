Preşedintele Klaus Iohannis va avea miercuri, la Cotroceni, o şedinţă pe tema fondurilor europene cu Ludovic Orban, Raluca Turcan, Florin Cîţu, Virgil Popescu, Marcel Boloş şi Lucian Bode.

Principalele declaraţii:

Iohannis: Am stabilit domeniile prioritare pe care le vom finanţa cu fondurile europene.

Dorim ca Romania sa prospere in urmatorii ani, si nu se poate face decat prin investiţii majore in domeniile cu impact major pentru centaţeni. Prioritatea zero pentru noi sunt investiţiile în frastructura. Avem bani sa construim strazi, căi ferate, să imbunatatim infrastructura energetica, să implementam digitalizare in educatie, în administraţie.

România vor avea acces la servicii de sanatate moderne, în spitale la standarde europene. Avem o şansa fantastică prin accesul la aceste 80 de miliarde de euro, şi intenţionam sa o valorificam la maxim.

E un moment critic, după părerea mea, iar masurile de protejare a populaţiei în contextul a aproape 1200 de cazuri zilnice de infectare sunt foarte importante acum. Situaţia e grava si trebuie să fim conştieţi de importanţă ţinerii sub control a pandemiei.

Despre amânarea alegerilor: Este o discuţie legitimă dacă organizăm sau nu alegerile în 27 septembrie. Vreau să despărţim discuţia politicianistă de cea a faptelor. OMS a făcut multe anunţuri, iar unul care mă îngrijorează foarte mult este: Această pandemie nu are mai multe valuri, are un singur val mare. Aşadar, avem două chestiuni de care să ţinem cont: e nevoie de alegeri pentru a reda legitimitatea administraţiei. Ce obţinem dacă amânăm acum alegerile? Poate intrăm în decembrie, ianuarie, când poate peste pandemie se suprapune şi gripa, şi o iarmă grea. Trebuie să evaluăm situaţia.

Despre China: E evident că balanţa geopolitică de putere se schimbă. Aceste lucruri ne afectează şi pe noi.

Despre alocaţii şi pensii: Ne găsim într-o situaţie foarte complicată. Ne dorim sincer să creştem şi alocaţiile şi pensiile. De la dorinţa sinceră la putinţa sinceră este o cale mai lungă. PNL a fost primul care a propus anul trecut dublarea alocaţiilor pentru copii. PSD a vrut să copieze şi a venit cu o dublare care acum nu va fi posibilă de pe azi pe mâine.

Cum e asta că Parlamentul stabileşte când se va alege parlamentul. Dacă un număr mare de parlamentari vrea să rămână acolo. Ce facem, nu mai ţinem alegeri? Dacă legea rămâne şi parlamentul nu decide nimic, ce facem? Nu e conflict acolo? Mandatul de parlamentar e de patru ani, nu poate fi prelungit.