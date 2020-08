Preşedintele României, Klaus Iohannis, a organizat marţi, la Palatul Cotroceni, o şedinţă privind măsurile de gestionare a epidemiei COVID-19.



La şedinţă au fost prezenţi Prim-ministrul României Ludovic Orban, Viceprim-ministru, Raluca Turcan, Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, Ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, Ministrul Apărării Naţionale, Nicolae Ciucă, şi şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat.

Iohannis declaraţii:

În aceasta scurtă perioadă am vazut mulţi români care respectă în continuare regulile, care poartă maşti de protecţie şi menţin distanţarea sociala. Autorităţile au luat masurile necesare pentru a proteja sanatatea oamenilor. Din păcate au fost şi exemple negative. Unii au înţeles complet greşit că starea de alertă înseamnă relaxarea totală. Dragi români, virusul e încă printre noi. Cu cât conştintizăm mai bine că e responsabilitatea noastră sa limitam raspandirea virusului . În acest moment trebuie să vă spun că dacă regulile vor fi încalcate ne vom îndrepta către un nou val de îmbolnăviri. Autorităţile locale să îşi asume un rol mai ferm în gestionarea situaţiei. Am reuşit să controlam epidemia până acum. Au fost doua luni foarte grele pentru toţi. Ar fi dramatic să le compromitem tocmai acum.

Au fost doua luni foarte grele pentru toti. Ar fi dramatic să le compromitem tocmai acum. Cred că nimeni nu îşi doreşte să intram iar în stare de urgenţă. Vedem iresponsabili care propagă tot soiul de teorii ale conspiraţiei. Acest abordari sunt nocive.

Cand am fost uniţi într-un efort naţional am reuşit să salvam vieţi şi să limitam raspândirea virusului. Să nu irosim tot ce am caştigat în aceste doua luni cu mari sacrificii. E grav că unii politicieni încurajeaza răspândirea infecţiei. Sunt nişte politruci. În vreme ce prioritatea noastră e protejarea cetaţeanului prioritatea PSD e dărmarea guvernului. PSD e preocupat doar de ceea ce ştie să facă mai bine, de jocuri politice şi meschine. O criză politica profundă suprapusă cu o criza sanitară - asta îşi doreşte PSD. România nu mai poate ramâne blocată în trecut. România are nevoie de resetare. Această pandemie ne-a afectat pe toţi. O abordare constructiva implica tratarea crizei.

Am putut constata o accelerare în privinţa digitalizării administraţiei. Instituţiile s-au adaptat rapid. E un uriaş pas înainte şi va trebui consolidat. Nu vorbim de o repornire a economiei de la 0. Economia nu a fost oprită total. Au fost sectoare care nu s-au oprit. Relansarea economica se va sprijini pe investiţi în mari proiecte de infrastructura. Trebuie să continuam cu înţelepciune şi fermitate. Trebuie să construim împreună ţara pe care ne-o dorim.