Semnal de alarmă privind investiţiile. Romaşcanu: Influxul de capital străin a scăzut cu peste 60%; Fabrici închise

Printre companiile care au ales să închidă fabricile din România se numără fabrica de pantaloni RHM Pants din localitatea Estelnic, judeţul Covasna, care aparţine producătorului german Dr. Bock Industries. Fabrica avea peste 200 de angajaţi, menţionează social-democratul.

O altă companie este Lactalis care a decis să închidă fabricile din Floreni şi Vatra Dornei, aflate în portofoliul firmei Dorna Lactate.

Şi Mediaş a fost lovit, iar compania JLG închide fabrica din România, unul dintre marii angajatori din Mediaş iar 600 de angajaţi trebuie să îşi caute un alt loc de muncă, spune Romaşcanu care acuză Guvernul liberal de incompetenţă.

Potrivit acestuia, influxul de capital străin în economie a scăzut cu peste 60%.

„Cifrele înregistrate ne arată că investitorii străini au evitat să mai investeasca în filialele din ţara noastră sau să mai deschidă noi firme după ce primele cazuri de infectare cu Covid-19 au fost confirmate în România.

Conform datelor, numărul proiectelor noi cu investitii străine a scăzut de trei ori în timp ce aportul la capitalul acestora s-a diminuat cu 79 de procente”, precizează reprezentantul PSD.

Romaşcanu crede că investitorii nu au încredere că guvernul Orban poate gestiona pandemia şi că va găsi soluţiile corecte pentru redresarea economiei.

Ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, a declarat la conferinta ZF Bankers Summit 2020, că Guvernul a dus 16,1 miliarde lei în primele şase luni în economie, iar investiţiile plus consumul vor atenua căderea PIB în 2020 şi vor pune bazele creşterii în 2021.

"În primele şase luni am cheltuit, am investit, am făcut plăţi, care s-au dus în investiţii, de 16,1 miliarde lei. Este cea mai mare sumă care s-a dus în economie, în prină criză. Am avut lecţia din prima criză şi ştiam că trebuie să investeşti”, a spus Cîţu

El a adăugat că economia îşi va reveni rapid în 2021.