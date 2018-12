Senator liberal: „Vreau să vă arăt cum manipulează cifrele instituţiile statului”

Senatorul liberal Florin Cîţu a scris, vineri, pe Facebook, de ce crede că datele privind economia României sunt manipulate, în condiţiile în care Institutul Naţional de Statistică (INS) a confirmat, în aceeaşi zi, evoluţia pentru trimestrul al treilea precum datele semnal din noiembrie.

204 afişări

„Dragnea ascunde criza economică manipulând cifrele oficiale! Economia reală se prăbuşeşte. Aici nu mai sunt dubii. Dar astăzi vreau să vă arăt cum manipulează cifrele instituţiile statului. Economia reală, cu negru în grafic, este evident că se prăbuşeşte”, a scris, vineri, senatorul liberal Florin Cîţu, într-o postare pe Facebook.

„Rata anuală de creştere scade de la un trimestru la altul. DAR economia nominală se menţine la o rată de creştere ridicată, cu roşu în grafic. Ce se întâmplă? Este foarte simplu. Economia reală nu poate să fie manipulată. Acolo se pot uşor măsura bunurile şi serviciile produse. Economia nominală reprezintă economia reală exprimată în preţuri curente. Ei, aici apare şmecheria. Deflatorul, indicele preţurilor din economie, este ESTIMAT de guvern”, a adăugat Cîţu.

Produsul intern brut (PIB) a crescut cu 4,3% pe seria brută şi cu 4,1% pe seria ajustată sezonier, în trimestrul al treilea al acestui an, faţă de acelaşi trimestru al anul trecut, precum şi cu 4,2%, în primele nouă luni, comparativ cu perioada similară a anului trecut, conform datelor prezentate vineri de INS. PIB-ul, date ajustate sezonier, estimat pentru trimestrul al treilea al acestui an a fost de 239,765 miliarde lei la preţuri curente, în creştere, în termeni reali, cu 1,9% faţă de trimestrul precedent şi cu 4,1% faţă de acelaşi trimestru al anului trecut.

PIB-ul estimat pentru perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2018 a fost de 699,367 miliarde de lei, la preţuri curente, în creştere, în termeni reali, cu 4,2% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. PIB-ul, serie brută, estimat pentru trimestrul al treilea 2018 a fost de 263,74 miliarde de lei, la preţuri curente, în creştere, în termeni reali, cu 4,3% faţă de acelaşi trimestru al anului trecut, iar, la nouă luni, a fost de 663,2 miliarde de lei, la preţuri curente, în creştere, în termeni reali, cu 4,2% faţă de aceeşi perioadă a anului trecut.

„Şi, în timp ce economia reală scade, Guvernul are tot interesul să estimeze preţuri mai mari sau chiar să ia decizii care să crească preţurile. Inflaţia este dorită de guvernul PSD+ALDE”, a menţionat Cîţu.

Rata anuală a inflaţiei din octombrie a fost de 4,3%, în scădere de la 5% în septembrie, iar cele mai ridicate niveluri au fost de 5,4% în iunie şi mai. Pentru decembrie, Banca Naţională a României (BNR) estimează o rată anuală a inflaţiei de 3,5%, astfel că s-ar încadra în ţinta de plus/minus 2,5%. După doi ani în zona negativă, rata anuală a inflaţiei a intrat în zona pozitivă începând din ianuarie 2017.

„Astfel, PIB-ul nominal, cel faţă de care se calculează deficitul rămâne ridicat. Mai simplu, un deficit bugetar mai mare dintr-un PIB nominal mai mare rămâne constant ca procent. Aici este toată golănia. Deficitul bugetar a crescut cu două miliarde doar la rectificarea din noiembrie. Pentru a rămâne sub 3%, a fost umflat deflatorul. Se vede foarte bine în grafic. Partea proastă. Deşi ar trebui să răspundă personal, în acest moment, Dragnea, Dăncilă, Teodorovici şi conducerea CNSP (n.red. - Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză), nu mă aştept la aşa ceva. Partea bună. După cum vedeţi, situaţia este similară cu cea din 2007/2008. Altfel spus, gunoiul nu poate fi ascuns sub preş foarte mult timp. O să dea pe afară în curând. Aceste mizerii arată clar că economia este deja în criză. Următoarele trimestre vor scoate acest adevăr la iveală şi vom avea şi confirmarea oficială. Pot să măsluiească realitatea doar pe termen foarte scurt. #RomaniaFaraPSDsiALDE #2020RomaniaLiberala #RomaniiTrebuieSaStie”, a concluzionat Cîţu.

Cea de-a doua rectificare bugetară, cea de la finele lunii noiembrie, a fost făcută pe un deficit bugetar de 2,97% din PIB şi pe un PIB nominal de 949,6 miliarde de lei, în creştere faţă de 907,9 miliarde de lei, cât s-a estimat la fundamentarea bugetului iniţial pe acest an, şi faţă de 945 de miliarde de lei, cât s-a estimat la elaborarea primei rectificări bugetare, potrivit Ministerului Finanţelor Publice (MFP).

„Bugetul de stat pe anul 2018 se majorează la venituri cu suma de 831,4 milioane lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 4.018,9 milioane lei la credite de angajament şi se majorează cu suma de 1.789,6 milioane lei la credite bugetare, iar deficitul se majorează cu suma de 958,2 milioane lei”, se precizează în Ordonanţa de urgenţă (OUG) nr. 101/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, care a intrat în vigoare la data de 23 noiembrie.

CNSP a estimat, la începutul lunii noiembrie, o creştere a economiei României pentru acest an de 4,5% faţă de anul trecut, care reprezintă o scădere cu 1 punct procentual faţă de nivelul de 5,5% din iulie şi cu 1,6 puncte procentuale sub cea din aprilie şi ianuarie. În plus, instituţia a estimat PIB-ul nominal la 949,6 miliarde de lei, o creştere de aproape 0,49% faţă de proiecţia din iulie.

Execuţia bugetului general consolidat pe primele zece luni ale anului 2018 s-a încheiat cu un deficit de 20,9 miliarde lei, reprezentând 2,2% din PIB, conform MFP, o creştere de 2,8 ori ca pondere în PIB şi de 3,2 ori ca valoare, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 232,3 miliarde lei, reprezentând 24,5% din PIB, au fost cu 11,8% mai mari, în termeni nominali, la zece luni, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Cheltuielile bugetului general consolidat au fost în sumă de 253,2 miliarde de lei, la zece luni, cu 18,1% mai mari faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent, potrivit MFP.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.