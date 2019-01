Senator PNL: Ieşire de spital a lui Teodorovici. Vrea să pună botniţă presei. Nu se grăbeşte cu bugetul

Senatorul PNL Florin Cîţu a afirmat, joi pe Facebook, că ministrul Finanţelor Eugen Teodorovici a avut „o ieşire de spital” când a anunţat că va propune introducerea prin lege a unor amenzi pentru presă, în cazul în care nu verifică informaţiile înainte de publicare.

„Ieşire «de spital» a lui Teodorovici la adresa presei române! Incredibilă de violentă reacţia ministrului Teodorovici la întrebările presei. După ce a vrut să limiteze dreptul la muncă acum vrea să pună botniţă presei.-(«Nu ştiu dacă presa este obligată prin lege să verifice înainte informaţiile şi pe urmă să le publice-dar o să verific personal acest lucru - şi dacă nu există în lege o să propun eu modificarea aceasta, inclusiv o amendă». - Eugen Teodorovici)”, a scris Florin Cîţu, joi pe Facebook.

Acesta a adăugat că, în loc să ameninţe presa, Eugen Teodorovici ar trebui să nu mai emită ordonanţe „prin care să se protejeze de abateri, nereguli şi măsluiri ale datelor oficiale” şi să dea acces Opoziţiei la cifrele bugetului pentru acest an.



„Deşi nu se grăbeşte cu bugetul pentru 2019, Eugen Teodorovici are o reacţie deplasată legat de un subiect extrem de delicat. În loc să ameninţe presa, Eugen Teodorovici ar trebui să facă două lucruri: - să ne dea acces nouă, opoziţiei, să verificăm veridicitatea execuţiei bugetare pentru 2018. - să nu mai dea ordonanţe, OUG 90/2017 şi OUG 114/2018, prin care să se protejeze de abateri, nereguli şi măsluiri ale datelor oficiale. Informaţiile pe care le prezintă public să fie adevărate sub obligaţia răspunderii penale. Aşa o să fie şi el obligat să prezinte adevărul”, a completat liberalul.

Florin Cîţu se întreabă de unde ştia Darius Vâlcov, consilierul premierul, cifrele deficitului bugerat din 2018, cu o lună înainte de publicarea oficială a acestora.



„După această ieşire «de spital» a lui Eugen Teodorvici, şi au mai fost şi altele în acest an, rămâne o singură întrebare legitimă: - de unde ştia Darius Vâlcov cu o lună înainte de publicarea OFICIALĂ a execuţiei bugetare cifrele deficitului bugetar pentru 2018? Datele sunt secret de serviciu până la data publicării lor. Alo, procuratura generală?! P.S. Degeaba îl dai afară pe Mişa. Sunt prea mulţi cei care ştiu adevărul”, a conchis senatorul PNL.

Reacţia liberalului vine după ce în spaţiul public au apărut informaţii potrivit cărora ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a afirmat, că va propune introducerea, prin lege, a unor amenzi pentru jurnaliştii care nu verifică informaţiile înainte de a le publica.

Disputa dintre cei doi a apărut după ce Cîţu a susţinut, miercuri, pe Facebook, că măsluirea datelor privind execuţia bugetară pentru anul trecut a fost premeditată, prezentând drept argumente un act normativ adoptat la finele anului 2017.

„Teodorovici + Vâlcov = infractori? Măsluirea cifrelor referitoare la execuţia bugetară pentru 2018 a fost premeditată! În decembrie 2017, anticipând derapajele evidente ale economiei şi implicit ale deficitului, gaşcă PSD-istă de analfabeţi economici a aprobat OUG 90”, a scris Florin Cîţu, miercuri, pe pagina sa de Facebook.

Luni seara, Dariul Vâlcov, consilierul pe probleme economice al premierului Viorica Dăncilă, a scris, pe Facebook, că deficitul pe cash pentru 2018 a fost de 2,92% din PIB.

