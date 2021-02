Senator PSD: Am aflat că voucherele de vacanţă nu se vor mai regăsi în buget

Radu Oprea, de la PSD, a anunţat, luni, într-o conferinţă de presă, că are informaţii că voucherele de vacanţă, cu care erau obişnuiţi românii care lucrează la stat, nu vor mai fi acordate în acest an, considerând că aceasta este o lovitură în plus pentru HoReCa.