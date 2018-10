Senatorii care nu votează, dar sunt prezenţi în sală vor fi incluşi la cvorumul de şedinţă

Senatul a adoptat, luni, un proiect de hotărâre pentru modificarea regulamentului acestuia, prin care senatorii prezenţi în sală vor fi incluşi în cvorumul necesar adoptării legilor, chiar dacă nu âşi exprimă opţiunea de vot.

39 afişări

Senatorii au adoptat proiectul de hotărâre cu 97 de voturi, în unanimitate. Modificarea prevede includerea unei noi modalităţi de exprimare a votului, respectiv „prezent”.

Preşedintele Comisiei de regulament a Senatului, Nicolae Moga, a afirmat că modificarea era necesară pentru a corespunde regulamentul Senatului cu cel al Camerei Deputaţilor. Acesta şi-a exprimat şi nemulţumirea cu privire la modificarea adusă.

„Am fost nevoiţi să facem nişte modificări la regulament. Trebuie să spun că am avut o opinie total separată, pentru că eu am susţinut că nu vreau să facem ca la Camera Deputaţilor, dar pentru că trebuie să asimilăm modalitatea de vot de la Cameră cu cea de la Senat, după cum aţi văzut avem aparate noi, s-au făcut două modificări cu un amendament la articolul 135, (1) şi (2), reprezentând modalitatea de vot pe care o să o încercăm probabil marţi-miercuri, la şedinţa de plen a Senatului, ca să facem un exerciţiu cum putem vota cu noile aparate şi cu noile cartele de vot. Comisia pentru regulament s-a întrunit şi a emis un raport favorabil cu un amendament privind modificarea regulamentului Senatului”, a afirmat în plen preşedintele Comisiei de regulament, Nicolae Moga.

Senatorul USR Mihai Goţiu a întrebat dacă senatorii care votează cu „prezent” sunt incluşi la cvorumul necesar adoptării legilor.

„Aici am avut opinii diferite. Introduceţi cartela în aparatul de vot. După ce introduceţi cartela în aparat aveţi cele patru opţiuni: pentru, abţinere, contra şi dacă apăsaţi tasta prezent, asta înseamnă că sunteţi prezent şi nu vreţi să vă exprimaţi opţiunea de vot. Pentru că aşa este şi la Cameră aşa o să procedăm şi aici. Eu am să vă răspund şi am să vă citesc ca să fiţi în cunoştinţă de cauză”, i-a răspuns Nicolae Moga, în plen, senatorului USR, citind din modificările aduse regulamentului.

„Votul deschis se exprimă public prin ridicarea mâinii, ridicarea în picioare, apel nominal sau electronic. În cazul legilor constituţionale, votul deschis se poate exprima şi prin corespondenţă, în condiţiile stabilite de Regulamentul Comisiei de revizuire a Constituţiei”. Votul prin ridicarea mâinii sau prin ridicare în picioare poate avea una dintre următoarele semnificaţii- pentru, contra sau abţinere. Constatarea rezultatelor se face de secretari şi se comunică de preşedinte. Votul prin apel nominal se desfăşoară astfel: preşedintele explică obiectul votării în sensul cuvintelor pentru, contra sau abţinere, după care unul dintre secetari dă citire numelui şi prenumelui fiecărui senator care răspunde pentru, contra sau abţinere. Suma numărului senatorilor care şi-au exprimat una dintre cele trei opţiuni de mai sus, plus senatorii prezenţi care nu şi-au exprimat opţiunea de vot, reprezintă prezenţa senatorilor la şedinţă”, prevede amendamentul adus regulamentului Senatului.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.