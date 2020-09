Senatul a aprobat înfiinţarea DNA-ului pădurilor. Legea merge la promulgare la preşedintele Iohannis

„Proiectul Uniunea Salvaţi România - USR pentru înfiinţarea unui parchet care să cerceteze tăierile ilegale de lemn a fost adoptat! Colegii din Parlament care au demarat acest proiect de lege sunt Cornel Zainea, Stelian Ion, Silviu Dehelean, Mihai Goţiu, George Edward Dircă şi Allen Coliban”, a scris pe Facebook Mihai Goţiu, unul dintre iniţiatori.

Proiectul de lege al USR de înfiinţare a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Mediu – DIIM (DNA-ul Pădurilor) a fost votat în Senat cu 119 voturi pentru, niciun vot împotrivă şi 11 abţineri.

Liderii USR menţionează că s-au abţinut la acest vot senatorii UDMR, care „de-a lungul timpului au încercat să vâneze pădurile statului şi au profitat în urma defrişărilor”.

„Sunt Preşedinte al Comisiei pentru Mediu şi mare parte dintre semnalele pe care le-am primit în ultimii ani fac trimitere directă la infracţionalitate de tip mafiot din domeniul mediului. Mafia din domeniul mediului din România este un lucru cert, reliefat în cifre – 20 de milioane de metri cubi ce dispar din pădurile României, 25.000 de morţi anual din cauza poluării, infringement pe deşeuri care ne va costa sute de milioane de euro anual, gropi de gunoi care sunt adevărate bombe ecologice, albii ale răurilor distruse de balastiere ilegale. Ce a făcut statul român împotriva acestei mafii până acum? Aproape nimic – doar câteva dosare pe infracţionalitate forestieră, cu un volum total departe de dimensiunea prejudiciului şi ZERO dosare pe restul infracţiunilor de mediu. Din aceste motive am iniţiat înfiinţarea DIIM şi mă bucur că, începând de astăzi, mafia mediului are ca adversar o instituţie specializată, cu personal pregătit corespunzător”, transmite senatorul USR, Allen Coliban, preşedintele Comisiei pentru Mediu, iniţiator al proiectului de lege.

Camera Deputaţilor a adoptat acest proiect de lege pe 13 mai, cu 200 de voturi „pentru”, patru „contra” şi 107 abţineri.

„Organele de cercetare penală nu au cercetat nicio infracţiune de mediu în ultimii cinci ani. Propunem înfiinţarea unei Direcţii de Investigare a Infracţiunilor de Mediu, o structură creată pe modelul DNA şi DIICOT, care să preia competenţa de soluţionare a tuturor infracţiunilor de mediu prevăzute în Codul Penal şi în legislaţia specială din domeniu”, se arată în expunerea de motive a proiectului legislativ.

Direcţia ar trebui să funcţioneze ca o structură în cadrul Parchetului General.

După votul din Senat, legea urmează să meargă la promulgare, la preşedintele României.