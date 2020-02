Şerban Nicolae va fi propus de PSD pentru şefia Senatului

Şerban Nicolae a declarat că după ce a fost 3 ani şi jumătate liderul grupului PSD din Senat, va candida pentru şefia acestei camere a Parlamentului.

„Votul va fi mâine în plen, din câte am înţeles. Nu ştiu cine mai candidează (în afară de mine – n.r.). Vă daţi seama că am fost liderul grupului 3 ani şi jumătate. Tot ceea ce am decis la grup s-a respectat cât se poate de onest şi de bună credinţă, din proprie iniţiativă. Nu a fost niciodată nevoie să îmi iau măsuri de precauţie cu proprii colegi. De altfel cred că activitatea mea în Senat este suficient de bine cunoscută ca să primesc sprijinul colegilor şi aparţinători altor grupuri parlamentare sau altor partide”, a spus Nicolae.

Întrebat despre voturile nule înregistrate în partid când s-a votat pentru susţinerea candidaturii sale, Şerban Nicolae a spus că nu ştie cine a votat astfel.

„Nu ştiu cine, nu am verificat şi nici nu mi-am pus problema vreo secundă să suspicionez ceva. Probabil că voturile nule sunt ale colegilor care se decid mai greu când e vorba de proprii colegi, de prieteni apropiaţi şi care pot să diferenţieze mai greu între aceste tipuri de candidaturi”, a răspuns Şerban Nicolae.

Senatul va vota, în plenul de miercuri, preşedintele forului legislativ. Funcţia este deţinută interimar de Titus Corlăţean. În schimb, PNL o propune pe Alina Gorghiu, iar USR, pe Vlad Alexandrescu.

Biroul permanent al Senatului a decis, luni, ca votul pentru alegerea şefiei forului legislativ să aibă loc miercuri, care va fi între orele 10.30 şi 13.00.

