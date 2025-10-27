SGR pentru borcane și sticle de oțet sau borș? Proiect de lege depus în Parlament pentru extinderea listei ambalajelor care se pot returna

Deputatul liberal Mircea Fechet, fost ministru al Mediului, a anunțat luni că a depus un proiect de lege prin care se cere extinderea Sistemului Garanție-Returnare (SGR) și la borcane, sticle de oțet, borș sau apă distilată, începând cu 1 ianuarie 2027.

„Am depus, astăzi, un proiect de lege care modifică legislaţia primară în ceea ce priveşte ambalajele, legat de extinderea sistemului de garanţie-returnare. Practic, ducem SGR-ul şi în cămară, pentru că pe lângă toate categoriile cu care ne-am familiarizat deja, urmează să extindem sistemul şi la borş, la oţet, la apă distilată, la cafea sau produse pe bază de cafea. Totodată, mai am o veste foarte bună, respectiv faptul că începând cu 1 ianuarie 2027 sperăm să avem sistemul de garanţie-returnare şi la borcane, fie că discutăm despre borcane cu capac din metal sau de plastic, de compot, de zacuscă sau de murături”, a afirmat Mircea Fechet, la Parlament.

În acest sens, dacă proiectul de lege va trece, recipientele și ambalajele menționate mai sus vor putea fi returnate la punctele de colectare în schimbul garanției de 50 de bani oprită la cumpărare.

Fechet a spus că acest sistem de garanţie-returnare va fi şi pentru ambalajul reutilizabil.

„Astăzi, SGR-ul este doar pentru ambalaj de unică folosinţă. Auziţi, probabil, ori de câte ori introduceţi o sticlă într-un RVM cum este, fie spartă, dacă discutăm despre sticlă, sau presată în cazul unui unei doze sau în cazul unui pet. Pentru ambalajul reutilizabil şi sticla se poate refolosi şi de 50 de ori şi de 60 de ori, fiind spălată pentru sucuri, pentru apă plată sau minerală, băuturi răcoritoare, bere şi aşa mai departe să putem să ne folosim de aceeaşi infrastructură şi pentru gestionarea ambalajului reutilizabil”, a conchis Fechet.